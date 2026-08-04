Detenido el hombre que calcinó siete vehículos en Puente de Vallecas

La Policía Nacional ha detenido al presunto responsable de una serie de incendios que, en los últimos meses, ha dejado siete vehículos calcinados en distintas calles de Puente de Vallecas. El arrestado está acusado de siete delitos de daños por incendio después de que la investigación lograra relacionarle con tres episodios ocurridos entre febrero y julio.

La investigación arrancó tras una madrugada especialmente complicada el pasado 20 de febrero, cuando cuatro vehículos estacionados comenzaron a arder en las calles Gerardo Diego y Carlos Solé. A medida que avanzaron las pesquisas, los agentes encontraron conexiones entre aquellos hechos y otro incendio registrado el 23 de marzo en la calle Escritor.

El último episodio se produjo el pasado 29 de julio, cuando dos motocicletas aparcadas en la avenida Pablo Neruda quedaron calcinadas. Ese nuevo incendio permitió a los investigadores identificar y localizar al presunto autor, según ha informado la Policía Nacional.

El hombre fue detenido al día siguiente, el 30 de julio, como presunto responsable de los tres sucesos investigados. En total, se le atribuyen siete delitos de daños por incendio por la quema de siete vehículos estacionados en la vía pública.

Además de los vehículos afectados, los incendios también provocaron daños estéticos en otros turismos que se encontraban junto a ellos y desperfectos en la vía pública. Tras su arresto, el detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.