Madrid da por controlados los incendios y autoriza el regreso de los últimos vecinos desalojados

La Comunidad de Madrid ha informado este martes de que los incendios que han afectado a 17 municipios de la Sierra Oeste se consideran ya controlados y en fase de extinción, por lo que se ha decidido bajar a Situación Operativa 0 del Infoma y permitir el regreso a urbanizaciones evacuadas.

Tras la mejora de la situación se autoriza el regreso a los vecinos de siete urbanizaciones de Pelayos de la Presa (El Mirador de Pelayos y Las Musas) y San Martín de Valdeiglesias (Costa de Madrid, San Ramón, Javacruz, La Javariega y Veracruz) que permanecían desalojadas.

Desde la CAM se insta a los vecinos a acceder a la zona extremando las precauciones y a alertar a través del 112 de incidencias que afecten a la seguridad tales como daños en arbolado, edificios, cableado, etc.

Por el momento las autoridades mantienen la prohibición del baño y las actividades acuáticas en el Pantano de San Juan y la Playa del Alberche.

No obstante, se establecen labores de remate y vigilancia con medios de bomberos, bomberos forestales y agentes forestales de la Comunidad de Madrid.