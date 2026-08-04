Madrid firma su mejor junio turístico de la historia con un impacto económico cercano a los 300 millones de euros

La Comunidad de Madrid registró el mejor mes de junio de su historia en actividad turística al alcanzar el mayor número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros para ese mes desde que existen registros oficiales, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Durante junio coincidieron en la región el tour del artista internacional Bad Bunny y la visita apostólica de León XIV a España, dos acontecimientos que tuvieron un impacto económico cercano a los 300 millones de euros.

El artista puertorriqueño convirtió Madrid en la principal sede europea de su gira Debí tirar más fotos World Tour, con 10 conciertos celebrados entre el 30 de mayo y el 15 de junio en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, que reunieron a más de 640.000 asistentes. Por su parte, la visita del papa León XIV congregó a más de 1,2 millones de personas en sus principales actos públicos, entre ellos la gran misa y la procesión del Corpus Christi celebradas en el centro de la capital.

Según estimaciones de distintas fuentes económicas, ambos acontecimientos generaron un impacto económico conjunto cercano a 300 millones de euros para la Comunidad de Madrid, con alrededor de 212 millones de euros asociados a los conciertos de Bad Bunny y otros 74 millones de euros derivados de la visita del Pontífice, sin contabilizar los efectos indirectos sobre el comercio, la restauración, el transporte y otros servicios.

De acuerdo con la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, Madrid alcanzó así su mejor registro histórico para un mes de junio, consolidando la fortaleza del turismo urbano y de los grandes eventos como uno de los principales motores de la economía regional.

Los datos oficiales reflejan además que España volvió a registrar máximos históricos de turismo internacional durante el primer semestre del año, tanto en número de visitantes como en gasto turístico, un contexto en el que Madrid continúa reforzando su posición como uno de los principales destinos europeos para el turismo cultural, de ocio, congresual y de negocios.

La coincidencia en un mismo mes de dos acontecimientos de alcance mundial volvió a poner de manifiesto la capacidad de atracción internacional de la capital y su efecto sobre la ocupación hotelera, la restauración, el comercio y el conjunto de la actividad económica vinculada al turismo.

La evolución del sector confirma, además, la creciente relevancia del turismo asociado a grandes eventos como elemento tractor de la demanda y de la generación de riqueza, una tendencia que está permitiendo a Madrid encadenar máximos históricos en los principales indicadores turísticos.