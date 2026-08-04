Nuevas fechas de matriculación para FP y escuelas de idiomas tras los incendios de la Sierra Oeste

La Comunidad de Madrid ha publicado este martes el nuevo calendario de matriculación destinado a los alumnos de Formación Profesional (FP) y de las Escuelas Oficiales de Idiomas. Cabe recordar que los plazos de inscripción fueron aplazados para garantizar que ningún estudiante viera perjudicado su acceso a una plaza como consecuencia de la emergencia provocada por los incendios forestales de la Sierra Oeste.

En el caso de la Formación Profesional de Grado Básico y Medio, los aspirantes que ya cuenten con una plaza adjudicada en la segunda fase del proceso tendrán la oportunidad de formalizar su matrícula los días 1, 2 y 3 de septiembre.

Posteriormente, el día 4 del mismo mes se publicará de manera oficial la relación de vacantes por centro educativo. Aquellos que no resultaron admitidos durante el mes de julio podrán solicitar estas plazas libres durante los días 7 y 8 de septiembre. Las nuevas adjudicaciones se darán a conocer el 10 de septiembre, abriendo un nuevo periodo de matriculación que permanecerá activo desde el 11 hasta el 14 del mismo mes.

Por otro lado, los plazos varían ligeramente para los alumnos de Formación Profesional de Grado Superior. El proceso ordinario para que los estudiantes admitidos en la primera fase completen su matrícula se llevará a cabo también los días 1, 2 y 3 de septiembre. Sin embargo, será el día 7 cuando se den a conocer los listados correspondientes a la segunda fase, mientras que el 11 de septiembre se publicarán los puestos disponibles en los institutos.

Los aspirantes que no obtuvieron plaza podrán solicitar una de ellas los días 14 y 15 de septiembre. La resolución con la nueva adjudicación se publicará el 17 en los respectivos centros educativos, y el proceso culminará con la matriculación definitiva entre el 18 y el 21 del mismo mes.

Finalmente, en las Escuelas Oficiales de Idiomas, los estudiantes de los cursos de Actualización, Perfeccionamiento y Especialización -tanto de español como de lenguas extranjeras-, así como aquellos que lograron plaza en la segunda fase para cursar un idioma, deberán formalizar su inscripción los días 1, 2 y 3 de septiembre. El 4 de septiembre se adjudicarán los puestos vacantes y los interesados podrán inscribirse ese mismo día.