Ayuso dice que habría sido "muy poco inteligente" querer vivir en el ático y ve voluntad de "hacer daño"

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a hablar este miércoles sobre la polémica alrededor del ático que compró la Comunidad de Madrid y que, en principio, iba a ser usado como oficina de la presidencia de forma temporal, aunque finalmente se ha decidido venderlo para contribuir a la reconstrucción de la Sierra Oeste.

Ayuso ha señalado que sería "poco inteligente" que le "buscaran una casa" que no podría "esconder" y defiende que se han dado "dos circunstancias a la vez" que suenan "muy bien para intentar hacer daño": la compra del ático de Chamberí y que su pareja, Alberto González Amador, haya vendido la casa en la que ambos residían.

En este sentido, la popular ha señalado que no tiene sentido pensar en un uso particular del ya famoso ático, pues "uno no puede ocultar dónde vive y tampoco puede ocultar dónde trabaja", por lo que la idea de trasladarse allí sería "muy poco inteligente" a estas alturas de su carrera política, ya que no podría vivir "como si estuviera en un búnker" para que no le vieran los vecinos.

¿"Siete años" para tener una vivienda oficial?

Además, Díaz Ayuso ha ironizado con que si ella hubiera tenido la intención de tener una vivienda oficial ha "tardado un poquito", ya que han pasado "siete años" desde que llegó a la Presidencia regional. Cree que "lo lógico" en ese escenario hubiera sido que el "primer día" en el cargo lo hubiera decidido "como tantos ministros de los que no se sabe nada, ni dónde viven, ni dónde tienen los inmuebles, ni cuánto cuesta". "En mi caso es que no tiene nada que ver", ha apostillado.

"Yo entiendo que casen los relatos –ha asegurado– porque queda muy bien y así estamos dándole vueltas y estirando y estirando y estirando lo que haga falta esto, pero es lo que hay", ha zanjado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Las declaraciones de Díaz Ayuso, recogidas por Europa Press, han tenido lugar en Villa del Prado, donde la presidenta ha tenido un encuentro con los alcaldes de los 17 municipios afectados por el incendio de la Sierra Oeste.

"Menos consejerías y menos gasto"

La presidenta de Madrid también ha defendido la puesta en venta de este ático y de otros inmuebles similares y ha sacado pecho de que desde que llegó al Gobierno cada vez hay "menos consejerías y menos gasto público y organismos" y que, además, "todo aquello que ahora mismo no es necesario se pone en venta" para contribuir a la reconstrucción tras los incendios, .

Además, ha explicado que Planifica Madrid –la empresa pública que adquirió el inmueble-- a lo largo del año "compra y vende" y que ella no conoce estos movimientos porque no es su "competencia saberlo", pero sí de los consejeros de cada organismo.

"En este caso creo que lo mejor es desde el primer minuto dejarlo ahí, venderlo y aprovechar tanto ese recurso como el de los inmuebles de Gran Vía para destinarlo en este momento a una necesidad como es esta –en referencia a la tragedia de los incendios– y creo que no se entendería que ese gasto se empleara en otra cuestión teniendo una necesidad como la que tenemos", ha planteado.