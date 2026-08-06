Madrid exige al Gobierno que "defienda de verdad" el Bernabéu para la final del Mundial

La Comunidad de Madrid ha reclamado al Gobierno de España que defienda los intereses españoles de cara a la elección de la sede de la final del Mundial de 2030, que organizarán España, Portugal y Marruecos. El Ejecutivo autonómico considera que Madrid debe acoger el último partido del campeonato y señala al Santiago Bernabéu como una de las principales opciones.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha defendido este jueves que la región es "la mejor sede" para albergar la final del Mundial de 2030.

"No hay sede mejor para poder acoger esa final del Mundial que la ciudad de Madrid, que la Comunidad de Madrid y, desde luego, el Santiago Bernabéu", ha afirmado García Martín ante los medios de comunicación desde Valdemaqueda.

El consejero también ha señalado al estadio Riyadh Air Metropolitano como otra instalación que, a su juicio, podría acoger el encuentro. "Tenemos otros muchos, también el Metropolitano, pues son grandes estadios que desde luego se merecen poder acoger esa final", ha añadido.

La petición de la Comunidad de Madrid se dirige al Gobierno central, al que reclama que intervenga para defender la posición española en la organización del campeonato. García Martín ha pedido al Ejecutivo que "defienda de verdad" los intereses de España.

La FIFA niega haber decidido la sede

La disputa sobre la sede de la final se produce mientras la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ha desmentido que exista una decisión cerrada sobre el estadio que albergará el encuentro.

La FIFA comunicó a la agencia EFE que la información según la cual su presidente, Gianni Infantino, habría prometido a Marruecos la organización de la final de 2030 era "falsa y engañosa". El organismo añadió que la decisión sobre la sede se comunicará "a su debido tiempo".

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, también se ha referido a esta cuestión y ha asegurado que la FIFA ha sido "muy clara y muy tajante desmintiendo" el ofrecimiento a Marruecos. La ministra se ha mostrado convencida de que España será finalmente elegida para albergar el último partido del campeonato.

La organización del Mundial de 2030 corresponde conjuntamente a España, Portugal y Marruecos, mientras que Argentina, Paraguay y Uruguay acogerán partidos con motivo del centenario de la competición.

Dos estadios en Madrid

La Comunidad de Madrid sitúa al Santiago Bernabéu como su principal propuesta para la final. El estadio del Real Madrid ha sido señalado expresamente por García Martín como la instalación que, a su juicio, debería albergar el encuentro.

El consejero ha ampliado la reivindicación al conjunto de la región y ha mencionado también el Riyadh Air Metropolitano, estadio del Atlético de Madrid, como una alternativa dentro de la Comunidad de Madrid.

La petición autonómica pasa por que el Gobierno defienda que el Mundial tenga como escenario de su último encuentro un estadio situado en España. García Martín ha definido esa posibilidad como el "colofón y guinda" de un torneo que se celebrará en el país.

La elección definitiva de la sede de la final todavía no se ha comunicado. La FIFA ha indicado que hará pública la decisión cuando corresponda, por lo que la reivindicación de Madrid se mantiene dentro del proceso pendiente de resolución.