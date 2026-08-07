El Gobierno de Ayuso pone a la venta el ático de Chamberí por 6,69 millones de euros

La Comunidad de Madrid, a través de la empresa pública Planifica Madrid —adscrita a la Consejería de Presidencia—, ha formalizado este viernes la puesta a la venta del ático situado en la calle General Martínez Campos por un precio de salida de 6,69 millones de euros sin impuestos. El anuncio, suscrito a las 17:27 horas por el consejero delegado de la entidad, Pedro Corbalán Ruiz, se enmarca en un expediente publicado en la web institucional que contempla la enajenación de diversos activos inmobiliarios cuyos ingresos se destinarán íntegramente a las labores de recuperación tras los incendios de la Sierra Oeste.

El procedimiento licitatorio incluye dos lotes principales. El primero corresponde al inmueble de la calle General Martínez Campos 35, en la esquina con Zurbano. Se trata de una vivienda de 481 metros cuadrados construidos que fue adquirida el pasado mes de abril por 6,3 millones de euros para albergar reuniones institucionales durante las obras de remodelación de la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo regional en la Puerta del Sol. Junto a esta propiedad, la empresa pública saca a subasta cuatro inmuebles en el número 6 de la Gran Vía, con una superficie útil de 1.132 metros cuadrados dentro de un inmueble global de 9.045 metros cuadrados, por un importe inicial de 11,8 millones de euros.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico contempla la comercialización de una finca adicional en la calle Pedro Moreno 3, con una superficie construida de 459,92 metros cuadrados, cuyo importe se sumará al mismo fondo de reconstrucción. La fecha límite para la presentación de ofertas por estos activos ha quedado fijada para las 23:59 horas del próximo 7 de septiembre.

Respecto a las actuaciones en la sede autonómica, el Portal de Contratación ha publicado la adjudicación de los servicios de diseño, redacción del proyecto, gestión de licencias y dirección de obra al estudio de la arquitecta Alejandra Pombo por un importe cercano a los 60.000 euros. Desde el Gobierno regional aclaran que la adjudicación responde a un criterio de exclusividad artística tras una consulta de ideas entre varios estudios invitados, y precisan que la ejecución posterior de las obras de reforma se someterá a un concurso público abierto.