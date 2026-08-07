El PSOE denuncia al Gobierno de Ayuso ante la Fiscalía por el ático de Chamberí

El PSOE tiene previsto presentar ante la Fiscalía Provincial de Delitos Económicos de la Comunidad de Madrid una denuncia por la compra de un ático en Chamberí por parte de Planifica Madrid, empresa dependiente de la Consejería de Presidencia. Los socialistas apuntan a la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos y dirigen la denuncia contra el Consejo de Administración de la sociedad.

La denuncia, a la que ha tenido acceso EFE y cuya presentación, según fuentes del PSOE, es "inminente", cuestiona el procedimiento utilizado para adquirir el inmueble, situado en la novena planta de un edificio residencial.

Según la formación, el inmueble se compró para utilizarlo como oficina de la presidenta de la Comunidad de Madrid mientras se prolongaran las obras previstas en la Real Casa de Correos. Sin embargo, posteriormente se decidió ponerlo a la venta y destinar los beneficios obtenidos a la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios de la Sierra Oeste madrileña.

Los socialistas consideran que la vía elegida para realizar la adquisición resulta "contradictoria e injustificada" con respecto a la finalidad que se había anunciado públicamente.

El PSOE apunta a posibles irregularidades

La formación sostiene en su denuncia que Planifica Madrid pudo ser utilizada como una entidad mercantil de derecho privado para "evitar las normas del patrimonio público y sus controles".

En concreto, el PSOE considera que la operación habría limitado los mecanismos de publicidad previstos para la adquisición de patrimonio público en la Ley 3/2001 de la Comunidad de Madrid. Entre ellos cita la celebración de un concurso y la comunicación de la operación a la Asamblea de Madrid.

Los socialistas también señalan que el presupuesto de Planifica Madrid para 2026 no incluye ninguna partida destinada a adquirir bienes inmuebles de las características del ático comprado en Chamberí.

A partir de estos elementos, la denuncia plantea distintas posibilidades sobre la operación y cuestiona si se produjo una actuación negligente que habría generado costes para las arcas públicas o si la finalidad declarada para la adquisición no se correspondía con el objetivo real.

La posterior venta, otro punto de la denuncia

El PSOE también pone el foco en la decisión posterior de vender el inmueble. La formación califica esta operación de "precipitada" y considera que puede constituir otro indicio de posibles irregularidades.

En su denuncia, los socialistas sostienen que la venta podría presentar por sí misma una "situación irregular, también con posible relevancia penal". La denuncia será presentada ante la Fiscalía Provincial de Delitos Económicos de la Comunidad de Madrid para que se analicen los hechos y se determine si existen indicios de los delitos señalados por el PSOE.