Ayuso retrata a Sánchez: "Dejamos entrar a más de 70.000 ilegalmente por Ceuta y prohibimos la entrada a los italianos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid no ha tardado en reaccionar en sus redes sociales ante la medida adoptada por el Ministerio del Interior, cuestionando de forma tajante la política exterior y migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez.

Con un tono irónico, la dirigente madrileña ha lamentado el sesgo de las decisiones ministeriales frente a la situación fronteriza: "El enfrentamiento con Italia es muy inteligente. Dejamos entrar a más 70.000 personas ilegalmente solo por Ceuta y prohibimos la entrada a los italianos, país hermano que invierte y aporta a España. Espectacular esto de dar la espalda a Occidente", ha planteado la presidenta de la Comunidad de Madrid en redes sociales.

El enfrentamiento con Italia es muy inteligente. Dejamos entrar a más 70.000 personas ilegalmente solo por Ceuta y prohibimos la entrada a los italianos, país hermano que invierte y aporta a España. Espectacular esto de dar la espalda a Occidente. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 8, 2026

El detonante de sus críticas ha sido el anuncio realizado este mismo sábado por el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien formalizó el restablecimiento de los controles en las conexiones aéreas y marítimas con el país transalpino. La decisión fue notificada mediante un comunicado oficial a destacadas figuras de la Unión Europea, entre las que se encuentran la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Henna Virkkunen; el comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner; la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, y la secretaria general del Consejo de Ministros de Interior de los Estados miembros y asociados a Schengen, Thérèse Blanchet.

En dicha misiva, el departamento que dirige Grande-Marlaska justifica la activación de estos filtros argumentando que España monitorea con detenimiento la dinámica migratoria en el espacio Schengen. Según el escrito, el foco está puesto en la intensa presión que sufre la ruta del Mediterráneo central con impacto en la República Italiana, así como en las ramificaciones que la actividad de las mafias de tráfico irregular de personas genera sobre diversos países miembros del bloque comunitario.