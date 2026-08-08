El pantano de San Juan y y la Playa del Alberche vuelven a ser aptos para el baño tras los incendios

La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha calificado como apta para el baño la calidad del agua en el Pantano de San Juan tras los incendios que han afectado a la Sierra Oeste.

La decisión se ha tomado después de analizar las muestras de agua recogidas en los puntos de muestreo de las playas de El Muro y Virgen de la Nueva, en el término municipal de San Martín de Valdeiglesias, y en la Playa de Alberche, situada en Aldea del Fresno.

Según ha trasladado el Ejecutivo Regional, los resultados de estos análisis han permitido determinar que la calidad del agua es apta para el baño en los puntos analizados. La Dirección General de Salud Pública ha comunicado los resultados a los Ayuntamientos correspondientes.

Los Consistorios han recibido la información sobre la calidad del agua para que, si lo consideran necesario, adopten las medidas correspondientes para ordenar el acceso a estas zonas de baño.

💧 La Dirección General de Salud Pública califica como apta para el baño la calidad del agua en el Pantano de San Juan tras los incendios en la Sierra Oeste. ✅ Tras analizar las muestras recogidas en los puntos de muestreo en #SanMartínDeValdeiglesias y #AldeaDelFresno. pic.twitter.com/DxbKe7vZqA — Salud Madrid (@SaludMadrid) August 7, 2026

La declaración de aptitud para el baño no determina por sí misma el levantamiento de las restricciones que puedan afectar a otros usos del agua. En el caso de las actividades recreativas, de navegación y de ocio, será la Confederación Hidrográfica del Tajo la que determine si procede levantar la prohibición.

Continúan los trabajos de recuperación

Al margen de estas medidas, continúan las labores para recuperar las zonas afectadas por el fuego. Según los últimos datos de la Comunidad de Madrid, se han retirado 1.687 metros cúbicos de enseres y escombros, equivalentes a 281 contenedores, y 3.567 metros cúbicos de residuos vegetales, correspondientes a otros 601 contenedores.

Además, se han instalado 102 contenedores en los municipios afectados, se han repuesto 118 cubos de basura y una veintena de máquinas y camiones continúan trabajando sobre el terreno.