Muere un hombre de 84 años con signos de estrangulamiento y detienen a su nuera

La Policía Nacional ha detenido a la nuera de un hombre de 84 años que ha fallecido en una vivienda del distrito madrileño de Ciudad Lineal con signos compatibles con un estrangulamiento, según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación. La mujer presenta heridas en los antebrazos y por el momento se desconoce si pudo actuar en defensa propia.

El suceso ocurrió en la tarde del viernes en el número 3 de la calle Valentín Aguirre de Madrid. A la llegada de los servicios sanitarios y de la Policía, el hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Los facultativos no pudieron revertir la parada y confirmaron su fallecimiento. Según las fuentes consultadas por EFE, el hombre presentaba signos de estrangulamiento. Fuentes policiales han precisado además que tenía un golpe en la cabeza.

Detienen a la nuera

La Policía ha detenido a la nuera del fallecido a su llegada a la vivienda. La mujer tenía heridas en los antebrazos, aunque por el momento se desconoce si actuó en defensa propia.

El fallecido residía en el domicilio junto a su hijo, su nuera y las hijas de esta, según han explicado a EFE vecinos del inmueble. Los residentes han descrito a la familia como una familia normal. Por el momento no han trascendido las causas que pudieron desencadenar los hechos ni las motivaciones de la detenida.

Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte. Los agentes deberán determinar qué ocurrió en el interior de la vivienda y las circunstancias en las que el hombre sufrió las lesiones que presentaba.

El Summa 112 también intervino en el domicilio y prestó apoyo psicológico a algunos familiares del fallecido que se encontraban presentes cuando ocurrieron los hechos.