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Madrid

Un muerto en la explosión y posterior incendio de un bloque de pisos en Madrid

El siniestro en la capital deja también varios heridos leves por inhalación de humo, mientras los Bomberos investigan un posible escape de gas.

LD/Agencias
El siniestro en la capital deja también varios heridos leves por inhalación de humo, mientras los Bomberos investigan un posible escape de gas.
Captura de pantalla del vídeo de los bomberos de Madrid en el incendio de un semisótano en la capital. | captura de pantalla

Un hombre de 61 años ha fallecido durante la madrugada de este domingo tras una explosión y el posterior incendio registrado en el semisótano de un bloque de pisos situado en el número 312 de la calle Hacienda de Pavones, en Madrid, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han desplazado diez dotaciones hasta el lugar para sofocar las llamas y han rescatado del interior del inmueble a la víctima, cuyo fallecimiento ha sido posteriormente confirmado por efectivos del Summa 112.

Los sanitarios han prestado además apoyo psicológico a los familiares del fallecido, mientras que en el dispositivo han participado también efectivos de Samur-Protección Civil, Policía Municipal de Madrid y Policía Nacional.

Las circunstancias en las que se produjo la explosión y el posterior incendio están pendientes de esclarecer.

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