Ayuso acusa a Sánchez de hundir la imagen de España: "Su inmigración descontrolada ataca también a la UE"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez en plena crisis de Ceuta. En este sentido, la presidenta ha advertido de que sus decisiones no sólo están deteriorando la imagen exterior de España, sino que también afectan al conjunto de la Unión Europea. La dirigente madrileña ha mostrado además su rechazo a los controles establecidos entre España e Italia y ha trasladado su apoyo a los ciudadanos de Ceuta ante la situación generada en la frontera.

Ayuso se ha pronunciado este lunes durante una comparecencia en Villa del Prado, donde se ha desplazado para comprobar los efectos del incendio de la Sierra Oeste en las explotaciones agrícolas. En sus declaraciones, ha situado la gestión de la inmigración como uno de los principales motivos del deterioro de la posición internacional de España.

La presidenta madrileña ha asegurado que el "desprestigio internacional de España va a seguir creciendo" porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez "es incapaz de defender nuestras fronteras". Ayuso ha vinculado esta situación con la política migratoria del Gobierno, que ha definido como "inmigración descontrolada". Asimismo, ha advertido de que esta política "ataca también a la Unión Europea".

Ayuso cuestiona a Marruecos por sus menores

La presidenta de la Comunidad de Madrid también ha puesto el foco en Marruecos y en la situación de los menores que han llegado a Ceuta. "Seguimos sin entender por qué Marruecos no cuida de su infancia, de sus menores y de sus jóvenes", ha señalado.

Ayuso ha calificado esta situación de "gravísima" y ha defendido que Marruecos debería asumir también responsabilidades respecto a sus menores y jóvenes. "Eso es algo de lo que debería también ocuparse una nación que está preparada luego para otras cuestiones", ha añadido.

Aunque la cuestión de los menores extranjeros no acompañados se ha convertido en uno de los principales puntos de enfrentamiento entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central, el PP se ha desmarcado de la estrategia de Vox y sí que acudirá a la reunión preparatoria convocada por el Gobierno para abordar el reparto. El vicesecretario popular Elías Bendodo ha defendido que "siempre es bueno escuchar", incluso cuando no se comparten las políticas del Ejecutivo.

Críticas al trato de Italia

Ayuso también se ha referido a la situación generada con Italia y ha lamentado los controles impuestos a los ciudadanos italianos después de que el Gobierno de Giorgia Meloni cerrara el espacio Schengen a los viajeros procedentes de España en respuesta a la crisis migratoria de Ceuta.

"Yo desde luego que sepan que no compartimos las políticas de este Gobierno y muchísimo menos el decidir que nos aíslan de las primeras potencias del mundo, empezando por las potencias hermanas", ha afirmado la presidenta madrileña.

"Ceuta no está sola"

La presidenta madrileña ha reservado también parte de su intervención para trasladar su respaldo a los ceutíes. Ayuso ha reconocido que la ciudad de Ceuta está atravesando una situación "sobrevenida" ante la que, en su opinión, no se está actuando de manera suficiente.

"Decirles que no están solos, que vamos a estar de su lado", ha afirmado. La dirigente regional ha recordado que la Comunidad de Madrid, dentro de sus competencias, seguirá mostrando su apoyo a la ciudad autónoma.

"Nosotros somos la región capital de España y les vamos siempre a apoyar allí donde tengamos posibilidades", ha señalado, antes de insistir en que Madrid ya ha mostrado ese respaldo mediante visitas y que continuará haciéndolo.