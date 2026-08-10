La Comunidad de Madrid destina un millón de euros para recuperar el campo y el ganado tras los incendios

La Comunidad de Madrid destinará un millón de euros para ayudar a las explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas por los incendios registrados en la región. La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado esta partida durante su visita a Villa del Prado, uno de los municipios afectados, donde ha conocido los daños sufridos por estas explotaciones.

La ayuda permitirá garantizar la alimentación y el agua para el ganado, reparar infraestructuras dañadas y prestar asistencia veterinaria. Estas medidas se suman a las actuaciones que el Ejecutivo Autonómico ya desarrolla en las zonas más afectadas, entre ellas Navas del Rey, Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias.

Las medidas incluirán apoyo para nuevas instalaciones y maquinaria, la reincorporación de jóvenes al campo y acuerdos con entidades bancarias para facilitar el pago de los intereses vinculados a la Política Agraria Común (PAC).

"Lo que queremos no solo es que se recuperen todas estas zonas dañadas, sino que salgan reforzadas y que mejoren una vez que pasen estos meses de duro trabajo", ha señalado la presidenta.

La Comunidad ha recaudado además 323.000 euros destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas por el gran incendio de la Sierra Oeste. Ayuso ha agradecido las donaciones realizadas para paliar los efectos de los incendios.

Distintas acciones

Entre las actuaciones desarrolladas hasta ahora se encuentra la distribución de 600.000 kilos de paja y forraje para garantizar la alimentación del ganado. Además, la Comunidad ha realizado el reconocimiento de 21 explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas.

El Ejecutivo Autonómico también ha mantenido una reunión con 15 bodegas de las zonas afectadas para preparar "planes específicos" de recuperación.

Las intervenciones se extienden sobre la fauna silvestre de las zonas afectadas: "Para procurarles alimento y agua, y después vamos a seguir trabajando para incorporar y para reponer. Primero aquí en las explotaciones, pero también en los animales de fuera", ha indicado la presidenta.

Nuevas actuaciones de reforestación

Ayuso ha avanzado que la Comunidad anunciará en los próximos días nuevas actuaciones de reforestación. Algunas de ellas se desarrollarán en colaboración con el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA).

El plan de recuperación pretende abordar los daños ocasionados por los incendios tanto en la agricultura y la ganadería como en el conjunto del campo madrileño: "Es urgente actuar ahora", ha recalcado la presidenta, que ha defendido una recuperación que permita atender los daños provocados por los incendios.

Madrid ayuda en dos incendios de Segovia

La Comunidad de Madrid también mantiene medios desplegados para colaborar en la extinción de dos incendios registrados en la provincia de Segovia, uno en Navas de Riofrío y otro en el entorno de Los Ángeles de San Rafael.

El Gobierno Regional ha destinado cinco dotaciones terrestres y tres helicópteros del Cuerpo Regional de Bomberos para participar en las labores de extinción.

Según ha explicado Ayuso, ambos incendios quedaron perimetrados durante la noche, aunque ha advertido de que las próximas horas serán "vitales" para comprobar su evolución.