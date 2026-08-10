Muere apuñalada una mujer de 60 años tras una riña multitudinaria en Vallecas

Una mujer de alrededor de 60 años ha fallecido tras resultar herida por arma blanca durante una reyerta entre varias personas en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. Otra mujer resultó herida en el mismo enfrentamiento y permanece ingresada en un centro hospitalario.

Los hechos ocurrieron este domingo pasadas las 20:00 horas, cuando se produjo una pelea en la que participaron varias mujeres. Las circunstancias del enfrentamiento todavía están siendo investigadas por la Policía Nacional.

Dos de las mujeres heridas fueron trasladadas por sus propios medios, en un vehículo particular y acompañadas por un familiar hasta el Hospital Gregorio Marañón. Una de ellas, de unos 60 años, falleció posteriormente en el centro hospitalario mientras la otra quedó ingresada.

Cuatro detenidos por la reyerta

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres de entre 34 y 66 años, como presuntos responsables de un delito de riña tumultuaria. Uno de ellos fue detenido por agentes de la Policía Municipal.

La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias de la pelea y determinar las responsabilidades de los implicados. El Grupo VI de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial se ha hecho cargo de las pesquisas por la muerte de la mujer.