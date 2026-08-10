Un juzgado de Madrid investiga la compra del ático de Chamberí por la Comunidad de Madrid

La compra por parte de la Comunidad de Madrid de un ático en el distrito de Chamberí está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid. El procedimiento reúne ya cinco denuncias relacionadas con la adquisición del inmueble a través de la empresa pública Planifica Madrid.

Fuentes jurídicas han confirmado que el juzgado ha recibido en las últimas horas cuatro nuevas denuncias: tres presentadas por particulares y otra anunciada la semana pasada por el PSOE de Madrid. Estas se suman a una primera denuncia presentada por el partido Iustitia Europa.

Según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado ya había abierto diligencias por "los mismos hechos" planteados en las nuevas denuncias. Por este motivo, el órgano judicial ha acordado archivar las diligencias de esas denuncias para incorporar la documentación al procedimiento que ya estaba en marcha.

La investigación se centra en la adquisición del inmueble situado en el paseo del General Martínez Campos, en Chamberí, que la Comunidad de Madrid compró a través de Planifica Madrid, sociedad pública de la Administración regional.

El inmueble estaba destinado a utilizarse como oficina temporal de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, durante las obras previstas en la sede de la Comunidad de Madrid de la Puerta del Sol.

El PSOE anuncia que se personará

El secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado que su formación se personará como acusación particular en la causa.

López ha explicado que el objetivo es que "se depuren todas las responsabilidades" relacionadas con la compra. En declaraciones remitidas a los medios, ha reclamado también que se devuelva el dinero empleado en la adquisición.

La secretaria de Organización del PSOE de Madrid, Pilar Sánchez Acera, ha confirmado igualmente que el partido se personará en el procedimiento y ha asegurado que su formación pretende seguir la causa hasta el final.

La investigación judicial se produce después de que la adquisición provocara críticas de partidos de la izquierda, que cuestionaron el destino previsto para el inmueble y llevaron el asunto ante los tribunales.

La Comunidad pone el ático a la venta

Tras la polémica, el Gobierno de la Comunidad de Madrid anunció que pondría el inmueble a la venta. El Ejecutivo regional señaló que los fondos obtenidos se destinarían a la reconstrucción de la Sierra Oeste después del incendio forestal que afectó a unas 30.000 hectáreas y que llevó a solicitar la declaración de emergencia nacional.

El pasado viernes, Planifica Madrid publicó la venta del ático con un precio de salida de 6,7 millones de euros, según la documentación recogida en el Portal de la Contratación Pública.

La operación forma parte de una venta más amplia de patrimonio inmobiliario de la Comunidad. Junto al ático de Chamberí se han puesto a la venta otros cuatro inmuebles situados en la Gran Vía, con un precio conjunto de salida de 11,8 millones de euros.

Ayuso niega que fuera una vivienda oficial

La adquisición del ático había sido cuestionada por la izquierda, que acusó al Gobierno regional de pretender dotar a la presidenta de una "vivienda oficial" y reclamó su dimisión.

Ayuso ha negado esa interpretación y ha defendido que el inmueble estaba destinado a servir como oficina durante las obras de la sede de la Comunidad en la Puerta del Sol.

La presidenta madrileña también ha señalado que habría sido "poco inteligente" buscarle una vivienda que no pudiera "esconder" y ha sostenido que la polémica responde a una intención de "hacer daño".

La causa judicial deberá determinar ahora el alcance de las denuncias presentadas y las actuaciones que correspondan dentro del procedimiento abierto por la adquisición del inmueble.