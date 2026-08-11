La Policía Nacional ha iniciado una investigación para localizar a varios sospechosos que el lunes por la tarde irrumpieron encapuchados y armados con hachas y extintores en un establecimiento de Decathlon del centro comercial Nassica, en Getafe. Los atracadores se hicieron con unos 2.000 euros de la recaudación de las cajas y huyeron en un turismo, según fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron sobre las 16:50 horas, cuando los asaltantes accedieron al establecimiento y se dirigieron hacia la zona de cajas. Según ha publicado El Mundo, fueron tres los individuos que entraron en el comercio, mientras otros integrantes del grupo permanecían en el exterior junto a un Audi A6 de color oscuro preparado para la huida.

La irrupción provocó momentos de tensión entre los clientes y trabajadores que se encontraban en el establecimiento. De acuerdo con los testimonios recogidos por el periódico citado anteriormente, varios clientes huyeron al comprobar la actuación de los encapuchados, mientras empleados y compradores buscaban refugio en distintos puntos del local.

Los asaltantes portaban hachas y extintores y, según El Mundo, llegaron a amenazar a varias de las personas presentes con una de las hachas.

Se llevan 2.000 euros de las cajas

El grupo se dirigió a la zona de cajas y consiguió hacerse con parte de la recaudación. El Mundo señala que los atracadores accedieron a una de las cajas y arrancaron otra que contenía dinero.

La acción se prolongó durante más de tres minutos, según los testimonios recogidos por el periódico, y los asaltantes se hicieron finalmente con unos 2.000 euros. Tras conseguir el dinero, abandonaron el establecimiento y emprendieron la huida en el vehículo que les esperaba en el exterior.

Según El Mundo, los tres individuos salieron precipitadamente del comercio y uno de ellos volvió a amenazar con un hacha a las personas que se encontraban en las inmediaciones antes de marcharse.

El periódico recoge además el testimonio de varias personas que aseguraron haber visto posteriormente en la zona de entrada a Arroyomolinos a individuos que podrían estar relacionados con el asalto. Según esos testimonios, se estaban cambiando de ropa y manipulando o sustituyendo las matrículas del vehículo.

La Policía busca a los autores

Tras recibir el aviso, hasta el establecimiento se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local. Según fuentes policiales, durante el robo se produjeron daños materiales, aunque ningún empleado ni cliente resultó herido.

La Policía Nacional mantiene abierto un dispositivo para identificar y localizar a los autores del atraco. La investigación se desarrolla en un contexto marcado por los recientes asaltos a joyerías de la región durante los últimos meses.