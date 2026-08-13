Animales degollados, sangre y brebajes: la santería aprovecha el eclipse para sus rituales en Madrid

Sacrificios de animales, ceremonias con sangre y aguardiente, brebajes y rituales de carácter espiritual. La llegada del eclipse ha llevado a distintos grupos religiosos a organizar actos esotéricos en varios puntos de la Comunidad de Madrid, según ha alertado la Asociación de Víctimas de la Santería a El Mundo.

Su presidenta, Victoria Vélez, advierte de que algunas de estas ceremonias incluyen prácticas de maltrato animal y asegura, en declaraciones al citado diario, que se sacrifican "todo tipo de ejemplares mediante una crueldad extrema". Los rituales no se concentran en un lugar concreto: pueden desarrollarse en viviendas particulares, en las trastiendas de algunos establecimientos o directamente en espacios naturales.

Una de las preocupaciones de la asociación es precisamente lo que sucede después de estas ceremonias. "Después abandonan los cadáveres, lo que puede contaminar el campo o los ríos, por no hablar de que dejan encendidas velas durante toda la noche, con el riesgo de incendio que eso conlleva", explica Vélez a El Mundo.

Las aves se encuentran entre los animales utilizados con mayor frecuencia porque, según señala la presidenta de la asociación, son más fáciles de manipular y esconder. No son, sin embargo, las únicas. Vélez afirma conocer casos en los que se han sacrificado tortugas, chivos e incluso carneros.

Rituales diferentes ante el mismo eclipse

El eclipse no tiene una interpretación única entre estos grupos. "Como no tienen una base central, cada uno lo interpreta como quiere", explica Vélez en declaraciones recogidas por El Mundo. Esta ausencia de unas directrices compartidas provoca que las ceremonias previstas sean muy distintas e incluso que exista desacuerdo sobre si deben celebrarse mientras se produce el fenómeno.

Una parte de estos grupos considera que durante el eclipse "se mueven todas las energías" y evita realizar cualquier ritual mientras tiene lugar. Sus ceremonias se celebran entonces el día anterior o se aplazan hasta la jornada siguiente.

Entre las prácticas realizadas en estos casos figuran los denominados "actos de agradecimiento". Según la información publicada por El Mundo, en ellos se sacrifican aves blancas, entre ellas palomas y gallinas, aunque Vélez señala que también recurren a "lo que pillen que cumpla esas características".

Otros grupos adoptan precisamente la posición contraria y aprovechan el eclipse para celebrar las llamadas "limpiezas espirituales comunitarias". En estas ceremonias, según la información del citado diario, el chamán o santero introduce en su boca la sangre de los animales sacrificados junto con aguardiente y después escupe la mezcla sobre quienes participan en el acto con la intención de purificarlos.

Una participante relata cómo intentó abandonar un ritual

El Mundo recoge también el testimonio de una mujer que participó en una de estas limpiezas espirituales. La ceremonia tuvo lugar en una habitación angosta en la que había machetes y trozos de coco.

"El guía espiritual clavó un cuchillo en el cuello de un gallo, que empezó a desangrarse, derramando su sangre en un cuenco", relata la mujer al periódico.

La participante comenzó a marearse y pidió que detuvieran la ceremonia. Según su testimonio, le dijeron que "no podría salir hasta que el rito se terminara".

Los sacrificios no son el único elemento sobre el que alerta la asociación. Vélez también llama la atención sobre los "brebajes" que se preparan durante determinadas ceremonias a partir de diferentes ingredientes.

"Uno de los más recurrentes mezcla aguardiente con 26 hierbas, jutía, pescado y maíz. El resultado puede dejar a quien participa como si estuviera drogado... No te enteras ni de la mitad de las cosas que pasan", afirma Vélez.

Ante la gravedad de las prácticas denunciadas, la Asociación de Víctimas de la Santería está colaborando con el partido animalista Pacma para vigilar y perseguir este tipo de procedimientos. La entidad también ha solicitado a las autoridades que se tomen en serio estas prácticas durante la jornada del eclipse.