Madrid reformulará la ley para prohibir las arizónicas en una franja de 400 metros de las zonas forestales

La Comunidad de Madrid reformulará la Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza para prohibir la plantación de arizónicas y otras especies resinosas en una franja de 400 metros de las zonas de interfaz urbano-forestal. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, anunció la medida este jueves durante una visita a Tres Cantos, un año después del incendio que afectó especialmente al entorno de Soto de Viñuelas y calcinó cerca de 2.000 hectáreas.

La reforma convertirá a Madrid, según ha informado el Gobierno regional, en la primera comunidad autónoma en adoptar esta medida. Además, el Ejecutivo autonómico destinará un millón de euros para ayudar a los propietarios de parcelas próximas a áreas forestales a sustituir estos cerramientos por otras variedades más resistentes en caso de incendio.

Una medida vinculada al incendio de Tres Cantos

Díaz Ayuso explicó que la decisión parte de la experiencia del incendio registrado hace un año en Tres Cantos, en el que falleció una persona. La presidenta señaló que las arizónicas y otras especies resinosas utilizadas para cerrar parcelas contribuyeron a la propagación del fuego.

La Comunidad trabajará también con los propietarios para facilitar la sustitución de estas plantas por especies consideradas más adecuadas. En las urbanizaciones afectadas por el incendio ya se ha desarrollado esta actuación en colaboración con el Ayuntamiento de Tres Cantos.

A través del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (Imidra) se han entregado hasta ahora 3.400 plantas. De ellas, 1.600 son ejemplares autóctonos, entre los que figuran madroños, majuelos, endrinos, jaras, laureles, coscojas y espinos.

Restauración de 116 hectáreas

La Comunidad de Madrid también ha culminado los trabajos de restauración de las 116 hectáreas del Monte de Viñuelas que sufrieron daños graves por el incendio. La actuación comenzó en octubre de 2025, duró cuatro meses y contó con una inversión de 403.198 euros.

El Monte de Viñuelas tiene una superficie de 308 hectáreas y forma parte del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, de la Red Natura 2000 y de la Reserva de la Biosfera Cuencas Altas de los ríos Manzanares, Lozoya y Guadarrama. El incendio afectó gravemente a 263,14 hectáreas, más del 85% de este espacio.

Los trabajos se han dirigido a favorecer la recuperación del ecosistema y evitar daños sobre el suelo. Entre las actuaciones realizadas figuran medidas para reducir la erosión y evitar que las cenizas lleguen a cauces y puntos de agua, además de trabajos destinados a facilitar el rebrote de las encinas desde la cepa o la raíz.

La restauración ha incluido también refugios para reptiles y anfibios, pequeñas charcas, barreras naturales formadas por troncos y zanjas para retener la escorrentía. Algunos árboles quemados de gran porte se han conservado para que puedan servir como posaderos para las aves.

Investigación y ayudas a los afectados

Esta intervención se complementa con el proyecto Madfire, desarrollado por el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, que dispone de una inversión de 173.560 euros. El proyecto estudia la presencia de patógenos que puedan condicionar la recuperación de las especies vegetales en las zonas afectadas.

El Gobierno regional también ha colaborado con las explotaciones ganaderas perjudicadas mediante la cesión de 21 ovejas de raza colmenareña procedentes de la Finca La Chimenea, en Aranjuez, perteneciente al Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario.

Por su parte, Canal de Isabel II aprobó una reducción de hasta el 80% de la parte variable de la tarifa durante un año para los propietarios afectados. Hasta ahora, la medida ha beneficiado a 44 usuarios, con una bonificación acumulada de 22.481 euros. La previsión es que el importe alcance los 55.000 euros en diciembre.

El Ayuntamiento de Tres Cantos ha destinado además 100.000 euros en ayudas económicas, ya entregadas en su totalidad, y ha reforzado las actuaciones de limpieza, acondicionamiento y retirada de materiales en las zonas afectadas. Durante 2026 también ha reforzado su Plan Municipal de Prevención de Incendios, con una treintena de medidas.