Madrid ve "profundamente inhumana" la gestión del Gobierno con los menores en Ceuta

La próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia se celebrará el jueves 27 de agosto y abordará el crédito extraordinario de 25 millones de euros para Ceuta, vinculado a la atención de los menores inmigrantes no acompañados que se encuentran en la actualidad en la ciudad autónoma y cuyo reparto planeado por el Gobierno sigue recibiendo la contestación de las comunidades autónomas.

En los micrófonos de esRadio, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila-Ponce de León, ha asegurado que apoyan a Ceuta, que "está asumiendo en solitario esta situación tan crítica" mientras Pedro Sánchez "ha abandonado" la ciudad autónoma y "sigue de vacaciones".

"Nosotros hemos apoyado a Ceuta porque está asumiendo en solitario la compra de vacunas, alimentos y material de primera necesidad", aseguró la consejera en Es la Mañana de Federico. "Apoyamos que Ceuta reciba esa financiación siempre que el Gobierno inicie la reagrupación de menores", añadió.

"Nuestra única condición es que esos menores vuelvan con sus familias", reiteró. "No vamos a aceptar ningún reparto de estos menores, únicamente su reagrupación familiar o su inclusión en el sistema de protección de Marruecos".

Dávila-Ponce de León recomendó al Gobierno "averiguar si esos menores tienen o no familia en el territorio de la Unión Europea y estudiar caso a caso". La consejera advirtió que estos jóvenes vienen de la mano de las mafias aleccionados para mentir: "Un menor solo sí es un menor en situación de desamparo y tenemos la obligación legal de atenderle, pero no están solos. Vienen de forma masiva, de forma ilegal y se reunifican con sus familias".

Ana Dávila-Ponce de León reprochó a Sánchez "el sistema totalmente perverso" que ha alentado. "El Gobierno de España tiene que ponerse a funcionar ya porque las comunidades autónomas no podemos seguir atendiendo una política migratoria inexistente que sigue costando vidas, una política de puertas abiertas con unas regularizaciones masivas sin control que pone en riesgo la seguridad nacional".

La consejera madrileña apuesta por que estos menores, que considera que "no tienen posibilidad de integración porque están en manos de las mafias", retornen a su entorno familiar.

"Es profundamente inhumano lo que esta haciendo el gobierno de España", ha denunciado, insistiendo en la necesidad de que los menores vuelvan con las familias o se integren en el sistema de protección marroquí, que "lo tiene y es funcional". El Gobierno, ha señalado, "se tiene que poner a trabajar": "Tiene las competencias y la capacidad de hacerlo".