Almeida defiende a Ayuso ante los ataques por el ático: "Si este es su argumentario, hay para rato"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aprovechado la tradicional festividad de la Virgen de la Paloma para romper su descanso estival y cerrar filas en torno a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ante la reciente polémica orquestada por la izquierda en relación con la compra de un inmueble en el castizo distrito de Chamberí, el regidor ha sido tajante al augurar que, si esa es la única estrategia de la oposición de cara a las próximas citas electorales, "hay Ayuso para rato".

Durante la entrega de las Palomas de Bronce, el responsable del Ayuntamiento de Madrid ha criticado la fijación de sus adversarios políticos con el citado piso. Cabe recordar que la Fiscalía Provincial de Madrid ha remitido cuatro denuncias a los juzgados sobre este asunto, algo que la propia dirigente autonómica ya desmintió tajantemente al aclarar que dicho ático no es una vivienda para ella y que únicamente se está utilizando el caso con el espurio objetivo de "hacer daño" a su figura política y personal.

Lejos de dar pábulo a las acusaciones, Martínez-Almeida ha querido poner en valor la actitud y la gestión de la líder regional durante estas últimas semanas. En este sentido, ha ensalzado que Díaz Ayuso ha estado "al pie del cañón" haciendo frente a los incendios que han asolado recientemente la sierra oeste de la región. De hecho, ha recordado que la presidenta "no se ha ido ni un día de vacaciones", demostrando su compromiso inquebrantable con los ciudadanos frente a las adversidades estivales.

El contraste trazado por el alcalde ha apuntado directamente, sin mencionarlo de forma explícita pero con meridiana claridad, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Martínez-Almeida ha lamentado que haya "otros" de los que "no sabemos nada" en medio del verano, salvo el hecho de que se encuentran disfrutando de su asueto "protegidos por un fuerte dispositivo de seguridad".

Esta clamorosa ausencia gubernamental resulta especialmente grave a juicio del primer edil madrileño, dada la delicada situación que atraviesa España. Almeida ha denunciado la inacción del Ejecutivo central ante problemas de calado nacional, haciendo especial hincapié en la alarmante "invasión" de Ceuta. Una crisis fronteriza que se desarrolla mientras las más altas esferas del poder socialista se mantienen completamente al margen del escrutinio público y de la asunción de responsabilidades.

Finalmente, el alcalde de la capital se ha mostrado plenamente confiado en el sólido respaldo ciudadano con el que cuenta el proyecto del Partido Popular en la región. En referencia a los próximos comicios de 2027, Martínez-Almeida ha vaticinado que, ante la falta de alternativas serias y el uso sistemático del ataque personal, el centro-derecha logrará revalidar las mayorías absolutas que actualmente sustentan tanto el Gobierno de la Comunidad de Madrid como el propio consistorio.