Ayuso exige saber cuánto cuestan las vacaciones de Pedro Sánchez tras la polémica por el ático

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aprovechado la festividad de la Virgen de la Paloma para zanjar las críticas de la izquierda sobre la adquisición de un ático por parte del Ejecutivo autonómico. Tras asegurar que la polémica "no da para más", la dirigente ha pasado a la ofensiva y ha exigido transparencia sobre los gastos estivales del presidente del Gobierno.

Durante su atención a los medios tras la entrega de las Palomas de Bronce, Ayuso ha reclamado conocer "cuánto cuestan las vacaciones" de Pedro Sánchez en el Palacio de La Mareta, ubicado en Lanzarote. La líder regional ha decidido extender esta petición de explicaciones a los acompañantes del jefe del Ejecutivo, instando a aclarar el gasto que supone para las arcas públicas la estancia de su familia y de todos los invitados que recibe en la residencia estatal.

Además, la jefa del Ejecutivo autonómico ha ampliado el foco hacia el resto del Consejo de Ministros y el entorno directo de Sánchez. En concreto, ha preguntado "cuántos ministros viven a costa de los españoles" y ha exigido saber si el hermano del presidente está viviendo en la Moncloa junto a su familia. Esta petición se produce mientras el familiar del líder socialista se encuentra investigado por la Justicia.

En paralelo a estas reclamaciones de austeridad, Ayuso ha reprochado a Pedro Sánchez su inacción ante la grave crisis migratoria. La presidenta ha denunciado que el socialista siga descansando en el archipiélago canario mientras España sufre una avalancha sin precedentes por la llegada de miles de inmigrantes irregulares procedentes de Marruecos, lamentando que desde el Ejecutivo central no se aporte ninguna solución al respecto.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cerrado filas con la presidenta y ha asegurado que desde la Puerta del Sol "sí se han dado todas las explicaciones" oportunas sobre la compra del inmueble destinado a albergar el despacho provisional de Ayuso. El regidor ha ironizado sobre la estrategia de la oposición de cara a futuras citas electorales y ha sentenciado que hay presidenta autonómica para rato.

Finalmente, Martínez-Almeida ha contrapuesto la actitud de la líder madrileña con la del dirigente socialista. Ha destacado que Ayuso renunció a irse de vacaciones este verano para atender personalmente a los afectados por el gran incendio forestal que asoló la sierra oeste en julio. Frente a esta dedicación, ha criticado duramente a Sánchez, acusándole de desaparecer en plena crisis fronteriza y subrayando que lo verdaderamente importante es "estar en el servicio público".