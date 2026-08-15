Madrid celebra la festividad de la Virgen de la Paloma con la tradicional bajada del cuadro

La capital de España se viste de gala este 15 de agosto con motivo de la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Como cada año, los madrileños rinden homenaje a la considerada patrona popular de la ciudad, la Virgen de la Paloma, en una jornada marcada por el fervor y el casticismo. Aunque la patrona oficial es la Virgen de la Almudena, cuya festividad se conmemora el 9 de noviembre, la devoción que despierta esta advocación mariana llena las calles de un ambiente inigualable.

La parroquia de la Virgen de la Paloma y San Pedro el Real ha organizado un extenso programa de actos litúrgicos para acoger a los fieles que se acercan a mostrar su respeto. Durante la mañana, se ofician eucaristías desde primera hora, concretamente a las 7:00, 8:00, 9:00, 10:00 y 11:00 horas, facilitando así la participación ciudadana antes de las citas centrales del día.

🌹¡Feliz 15 de agosto, día de la Virgen de la Paloma! 🚒 Especialmente, a los vecinos de @JMDCentro y a los @BomberosMad , que celebran hoy a su patrona. Aquí os dejamos el programa de actividades para hoy 👇 https://t.co/R711nJGntp pic.twitter.com/Lh5QAvk9FY — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) August 15, 2026

El momento culminante tiene lugar a las 13:00 horas con la celebración de la misa solemne. Esta ceremonia está presidida por el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, y cuenta con la atención de numerosos ciudadanos que no pueden asistir físicamente, ya que se retransmite en directo a través de las pantallas de Telemadrid. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida acude a la misa y desde sus redes sociales ha felicitado el día a todos los madrileños.

Madrid celebra hoy una de sus fiestas más grandes, la festividad de la Virgen de la Paloma, la Virgen más popular. Una jornada de devoción y casticismo que nos une a todos los madrileños. Felicidades a todas las Palomas y a todos los madrileños. ¡Viva la Virgen de la Paloma! — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) August 15, 2026

Al término de esta eucaristía se desarrolla uno de los instantes más icónicos y emocionantes de la jornada: la tradicional bajada del cuadro de la Virgen. Este solemne acto es llevado a cabo por miembros del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, quienes tienen el honor y la responsabilidad de descender el lienzo para acercarlo al pueblo. Desde ese momento y hasta las 19:00 horas, la imagen queda expuesta para su veneración, si bien el acceso a la cola se clausura media hora antes para garantizar el orden.

La devoción por esta advocación mariana no se limita únicamente al entorno de su parroquia en el barrio de La Latina. A las 10:30 horas de este mismo sábado, la fe se traslada a la monumental plaza de toros de Las Ventas. Dada la histórica vinculación de los profesionales del toreo con esta figura, se oficia una eucaristía especial en la que el cuadro con su efigie, que habitualmente preside la capilla de la plaza, es trasladado de forma excepcional al propio ruedo del coso taurino.

Ya por la tarde, los actos retoman su pulso en el templo principal. A las 19:00 horas se procede al rezo del rosario, seguido de una emotiva interpretación de la Salve a cargo de Mª Pepa de Chamberí, quien pone voz al fervor de los madrileños. Posteriormente, alrededor de las 19:30 horas, la venerada imagen sale en procesión para recorrer las calles del centro de Madrid, arropada por una multitud que mantiene viva una de las tradiciones más arraigadas de la capital española.