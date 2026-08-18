Detenido por estafar más de 135.000 euros haciéndose pasar por agente de la Guardia Civil

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre acusado de hacerse pasar por agente de la Guardia Civil para estafar más de 135.000 euros a tres personas. El sospechoso habría utilizado su falsa condición para ofrecer supuestas gestiones preferentes en subastas judiciales de viviendas y vehículos.

El detenido llegó a identificarse como guardia civil en tres ocasiones y, según la Policía, recurrió a símbolos y referencias institucionales para reforzar la apariencia de legitimidad y conseguir que las víctimas le entregaran importantes cantidades de dinero.

Placa, uniforme y emblemas de la Guardia Civil

En los tres casos investigados, el hombre habría utilizado elementos que simulaban su pertenencia al Cuerpo. Entre ellos figuraban una placa, emblemas y fotografías en las que aparecía vestido con el uniforme oficial.

La investigación comenzó después de una denuncia presentada el 29 de agosto de 2024. Una mujer explicó que había mantenido una relación con un individuo que aseguraba ser agente de la Guardia Civil y que le había ofrecido acceder a una vivienda procedente de una subasta judicial.

Para realizar la supuesta operación, el hombre le pidió 45.000 euros en efectivo. La víctima se reunió con él en un establecimiento y le entregó el dinero. El sospechoso salió entonces del local con el pretexto de atender una llamada y desapareció con la cantidad.

Más de 90.000 euros en otros dos casos

El segundo episodio investigado tuvo lugar el 7 de agosto de 2025. En esta ocasión, otra víctima entregó al sospechoso más de 43.000 euros, tanto en efectivo como mediante tres tarjetas regalo de elevado valor.

El tercer caso se produjo el 10 de julio de 2026, cuando una persona que había conocido al investigado a través de las redes sociales le entregó 47.000 euros en efectivo.

Según la Policía, el hombre habría ofrecido a esta última víctima la posibilidad de adquirir una furgoneta y propiedades procedentes de subastas. Además del dinero, se habría llevado pertenencias personales y una maleta que la víctima había dejado en un alojamiento donde ambos habían estado previamente.

Detenido en la estación de Chamartín

Las pesquisas permitieron a los investigadores averiguar que el sospechoso iba a desplazarse en tren hasta Madrid. Los agentes lo localizaron y lo detuvieron el pasado 10 de agosto en la estación de Chamartín-Clara Campoamor.

En el momento del arresto llevaba una mochila que incorporaba el emblema tradicional de la Guardia Civil. Los agentes también encontraron en su poder cuatro teléfonos móviles, seis tarjetas SIM y más de 6.000 euros en efectivo.