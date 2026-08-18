Matute retrata la "incoherencia" de Mónica García por externalizar en Ceuta: "Se le ha caído la careta"

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha acusado a la ministra de Sanidad, Mónica García, de mantener una posición "contradictoria" e "incoherente" respecto a la colaboración con la sanidad privada. Matute ha defendido que Madrid no está privatizando la sanidad y ha señalado que el Ministerio recurre a la externalización en Ceuta mientras García critica este tipo de fórmulas en la Comunidad de Madrid.

"Es una contradicción y una incoherencia personificada", ha afirmado Matute en La noche de Cuesta al ser preguntada por las críticas que ha recibido el Gobierno madrileño por parte de la formación de Mónica García y de la propia ministra.

La consejera ha rechazado que la Comunidad de Madrid esté privatizando la sanidad. "En la Comunidad de Madrid no estamos privatizando nada. Usamos todos los recursos que tenemos a nuestra disposición para dar el mejor servicio sanitario público", ha defendido.

Matute ha explicado que, a su juicio, el uso de recursos externos permite reforzar la capacidad asistencial del sistema público. "Lo que hacemos es reforzar los recursos que tenemos para dar una asistencia pública de excelencia", ha señalado, antes de destacar los indicadores sanitarios de la Comunidad de Madrid y mencionar entre ellos a la Fundación Jiménez Díaz y la esperanza de vida.

"Ella sí que externaliza y mucho más"

La consejera madrileña ha contrapuesto este modelo con la gestión del Ministerio de Sanidad en Ceuta, ciudad cuya asistencia sanitaria depende directamente del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa).

"Ella sí que externaliza y mucho más que otras comunidades autónomas y desde luego que la Comunidad de Madrid", ha asegurado en referencia a Mónica García. Matute ha cuestionado que estas externalizaciones respondan a una gestión eficaz y ha afirmado que la ministra lo hace "por incapacidad absoluta de gestión".

En este sentido, ha criticado que García utilice la privatización y la externalización como argumento contra el Gobierno madrileño mientras su propio departamento recurre a proveedores privados para prestar determinados servicios sanitarios en Ceuta.

Matute ha asegurado que seguirá soportando la "incoherencia" de la ministra, aunque considera que "ya se le ha caído la careta" y que su "actitud soberbia y agresiva" no la llevará "a ningún sitio".

"Estoy avergonzada"

Preguntada posteriormente por la situación sanitaria en Ceuta en plena crisis migratoria, la consejera madrileña ha sido especialmente crítica con la gestión del Gobierno central. "Estoy avergonzada, primero como española y luego como médico", ha afirmado Matute, que ha expresado su apoyo a la consejera de Sanidad de Ceuta y a los profesionales sanitarios que trabajan en la ciudad autónoma.

La dirigente madrileña ha calificado de "traición absoluta a España" la actuación de la ministra y ha criticado que, a su juicio, García se esté desentendiendo de una competencia que el Estado mantiene directamente en Ceuta.

"Es un despropósito absoluto", ha sostenido Matute, que ha reprochado a la ministra que, en lugar de asumir su responsabilidad, ataque al presidente de Ceuta y a l7os profesionales sanitarios.

La consejera también ha hecho referencia al brote de sarna detectado entre militares desplazados a Ceuta y ha advertido sobre las consecuencias que, según su valoración, puede tener el incremento de población que está soportando la ciudad.

Ante esta situación, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha asegurado que pone a disposición de Ceuta los recursos de la región. "Yo poniendo a disposición de Ceuta, de mi compañera consejera y todo lo que podamos hacer desde Madrid, pues aquí estamos a su lado", ha afirmado.

Por otra parte, Matute también ha señalado que le resulta especialmente grave que quien "maneja el mayor tesoro que tenemos, que es la sanidad" esté actuando de esta manera. "Se está riendo de nosotros y maltratándonos", ha concluido.