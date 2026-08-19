El espectacular monumento escondido en Chamberí que puedes visitar gratis y que desconocías

El centro de Madrid esconde un edificio ligado a uno de los deportes que más popularidad alcanzaron en la capital a finales del siglo XIX. Es el frontón Beti Jai, construido en el barrio de Chamberí e inaugurado el 29 de abril de 1894. Tras décadas de abandono y distintos usos, el inmueble fue rehabilitado y desde 2024 puede visitarse de forma permanente y gratuita.

Un frontón para 4.000 espectadores

El Beti Jai nació en un momento de auge de la pelota vasca en Madrid. El arquitecto Joaquín Rucoba, autor también de edificios como el Teatro Arriaga y el Ayuntamiento de Bilbao, recibió el encargo de diseñar el nuevo frontón, cuyas obras comenzaron en 1893.

El edificio abrió sus puertas un año después con capacidad para 4.000 espectadores. Su nombre, Beti Jai, significa 'siempre fiesta' en euskera y refleja la función para la que fue concebido: acoger partidos de los denominados juegos vascos de pelota.

Su arquitectura combina distintos lenguajes historicistas. En el conjunto conviven elementos neoclásicos y neomudéjares con otros propios de la arquitectura del hierro, además de vidrio y hormigón. La fachada interior neomudéjar y las galerías abiertas hacia la cancha, decoradas con filigranas de hierro forjado, forman parte de sus elementos más característicos.

El interés por la pelota vasca fue decayendo a comienzos del siglo XX y el Beti Jai dejó de funcionar como frontón en 1919. A partir de entonces comenzó una etapa marcada por diferentes usos.

De frontón a taller, comisaría y centro de investigación

Durante décadas, el inmueble albergó actividades muy alejadas de su función original. Fue utilizado como taller de coches, concesionario, comisaría de policía, cárcel y espacio para fabricar objetos de escayola y cartón piedra, entre otros usos.

También tuvo una relación con la investigación científica. Entre 1904 y 1909, el edificio fue utilizado como centro de investigación por Leonardo Torres Quevedo, inventor del mando a distancia.

Los sucesivos cambios de uso contribuyeron al deterioro de la configuración del edificio. El Beti Jai llegó a presentar roturas, humedades, pérdida de elementos, alteraciones de su estructura original, vegetación parásita y daños en distintos materiales.

El inmueble fue declarado monumento nacional en 1991 y Bien de Interés Cultural por la Comunidad de Madrid en 2011. Cuatro años después, en 2015, el Ayuntamiento de Madrid completó su expropiación y comenzó el proceso para recuperar el edificio.

Una restauración que recuperó su arquitectura

La rehabilitación terminó a comienzos de 2019 después de un proceso que incluyó trabajos de investigación histórica y arquitectónica. Las actuaciones comenzaron con el refuerzo de la cimentación y la retirada de elementos que no pertenecían al inmueble original.

Posteriormente se intervino en las gradas, las fachadas y las cubiertas, con trabajos destinados a consolidar y recuperar elementos originales.

La recuperación del frontón Beti Jai recibió en 2025 el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales, concedido por el Ministerio de Cultura. El jurado destacó el trabajo conjunto entre ciudadanía y Administración para recuperar el edificio.

Coincidiendo con su 130 aniversario, en marzo de 2024 el Ayuntamiento abrió el frontón de forma permanente al público. La visita permite acceder a la pista y al Centro de Interpretación, instalado en las galerías y pasillos del inmueble.

Visita gratuita en pleno Chamberí

El Beti Jai se encuentra en el número 7 de la calle Marqués de Riscal, en el distrito de Chamberí. La entrada es gratuita y se puede realizar una visita libre de martes a domingo.

Del 15 de junio al 30 de septiembre, el horario es de 10:00 a 18:00 horas. Del 1 de octubre al 14 de junio, abre de 10:00 a 14:00 horas.

El Centro de Interpretación recorre la historia del edificio desde su diseño en 1891 hasta la restauración de 2019. La exposición reúne fotografías, documentos, piezas históricas y audiovisuales procedentes de distintas instituciones.

Además, el espacio puede complementar la visita con actividades relacionadas con su historia y con la pelota vasca, como talleres familiares, exhibiciones de juegos vascos de pelota, itinerarios teatralizados y visitas guiadas.

El aforo del recinto es de 120 personas y el acceso está destinado exclusivamente a la visita. No está permitido jugar a pelota, fumar, tomar alimentos ni acceder con bicicletas, patinetes o patines.