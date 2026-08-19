El festival de farolillos flotantes que iluminará Madrid este septiembre y que desconocías

Madrid se prepara para acoger una experiencia al aire libre en la que música, gastronomía y miles de farolillos se unirán junto al agua en una velada diferente.

El Water Lantern Festival llegará al Parque Juan Carlos I de Madrid este septiembre con una propuesta basada en la personalización y posterior lanzamiento de farolillos flotantes. Los asistentes podrán escribir un deseo, hacer un dibujo o dejar un mensaje antes de participar en uno de los momentos centrales del evento: la iluminación del agua al atardecer.

La cita está prevista para el 18 y 19 de septiembre, según la información facilitada, aunque la programación detalla el 19 de septiembre como fecha de celebración. La experiencia está dirigida a todos los públicos y las entradas para participar en el lanzamiento de los farolillos están disponibles.

Un farolillo para personalizar antes del lanzamiento

La actividad comienza antes de que llegue el momento más esperado de la tarde. Cada participante recibe un kit con un farolillo, un rotulador y una vela LED para poder personalizarlo.

La organización plantea que cada persona pueda plasmar en él un deseo, un recuerdo, un dibujo o un mensaje de gratitud. Después, cuando llegue el atardecer, los participantes se desplazarán hacia la zona del agua para realizar el lanzamiento de manera simultánea.

El resultado será una superficie iluminada por los farolillos mientras cae el sol. La organización describe el encuentro como una oportunidad para compartir el espacio con familiares, amigos y otras personas que acudan al festival.

Los farolillos están fabricados con papel de arroz y madera natural y cuentan con velas LED, sin llama abierta. Además, la organización asegura que todos los elementos se recogen posteriormente para evitar que permanezcan en el agua.

Música, comida y un espacio para disfrutar sin prisas

El lanzamiento de los farolillos no será la única actividad de la jornada. El festival contará con música en directo durante el evento, además de puestos de comida y bebida.

Otro de los espacios previstos será el de micrófono abierto, en el que los asistentes podrán participar voluntariamente. La propuesta se completa con zonas para sentarse, pasear y permanecer junto al agua mientras avanza la tarde.

La experiencia está planteada para desarrollarse sin una programación continua de actividades, de manera que los asistentes puedan disponer de tiempo para personalizar su farolillo, comer, escuchar música o simplemente esperar al momento del lanzamiento.

Cuándo y dónde se celebra

El Parque Juan Carlos I será el escenario elegido para esta edición madrileña. La información práctica del evento fija el horario entre las 16:00 y las 20:00 horas, con una duración aproximada de cuatro horas.

Se trata de una actividad al aire libre, por lo que la organización recomienda acudir con ropa cómoda y algo de abrigo para las horas posteriores a la puesta de sol. También aconseja llevar protección solar y repelente de insectos.

El acceso al parque es libre, pero para participar en el ritual de los farolillos es necesario adquirir una entrada. El precio parte de 20,90 euros, según la información facilitada para el evento.