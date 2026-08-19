Tres de los grandes nombres de la pintura española se encuentran en un mismo espacio y de una forma diferente. El Greco, Velázquez y Goya protagonizan La Tríada Inmortal, una experiencia inmersiva que puede visitarse hasta el 31 de agosto en el Nomad Museo Inmersivo de Madrid, donde sus obras se proyectan a gran escala mediante tecnología audiovisual.

Tres maestros de la pintura española

La propuesta plantea un recorrido por distintos momentos de la historia del arte español a través de tres artistas separados por varios siglos. El montaje utiliza sus obras como punto de partida para crear un recorrido audiovisual en el que las imágenes ocupan las paredes y diferentes superficies del espacio.

El primero de ellos es El Greco, uno de los principales representantes del manierismo. Su pintura se caracteriza por las figuras alargadas y una marcada dimensión espiritual. Su trayectoria permite acercarse a la transformación de la pintura entre distintas tradiciones artísticas.

Después aparece Diego Velázquez, considerado una de las grandes figuras de la pintura española. Su dominio de la luz, el espacio y la perspectiva, unido a su trabajo en la corte, marcó buena parte de su producción. El recorrido incluye referencias a algunas de sus obras más conocidas.

La exposición se completa con Francisco de Goya, cuya trayectoria atravesó diferentes etapas y registros. Desde los trabajos realizados para la corte hasta las conocidas Pinturas Negras, su obra permite recorrer también los cambios sociales y políticos de su tiempo.

Los cuadros se transforman con la tecnología

La principal particularidad de La Tríada Inmortal está en la manera de presentar las obras. El visitante no contempla únicamente reproducciones estáticas, sino que se encuentra rodeado por proyecciones en alta definición, animaciones multicanal y sonido envolvente.

Las imágenes se desplazan por las distintas superficies del espacio al ritmo de una banda sonora y permiten contemplar detalles de las pinturas a una escala muy superior a la habitual.

La experiencia inmersiva tiene una duración aproximada de 40 minutos. El museo permite además volver a contemplar la proyección durante la sesión, según las condiciones indicadas por la organización.

La exposición ha sido producida por Vision Multimedia Projects, compañía internacional con sede en Berlín responsable de otros proyectos audiovisuales relacionados con artistas y obras de la historia del arte, como Being Van Gogh y Bosch&Beyond.

Una ruta por el Madrid de Velázquez y Goya

La experiencia también incorpora una propuesta fuera del espacio inmersivo. Se trata de una ruta guiada de unos 30 minutos por el Madrid de Velázquez y Goya, que complementa el recorrido audiovisual con una aproximación a la ciudad vinculada a estos dos artistas.

De esta manera, la visita combina la tecnología utilizada en el museo con un recorrido por el entorno madrileño relacionado con dos de los protagonistas de la exposición.

El Nomad Museo Inmersivo está situado en Gran Vía 78, en pleno centro de Madrid. La ubicación permite acceder al recinto mediante las estaciones de Metro de Callao, Plaza de España y Santo Domingo, además de diferentes líneas de autobús.

Horario y entradas

La Tríada Inmortal estará disponible hasta el 31 de agosto de 2026. Según la información de la exposición, las sesiones están programadas los lunes, jueves y sábados, aunque los horarios concretos deben consultarse antes de acudir.

Las entradas están disponibles desde 14,10 euros en función del día y de la modalidad escogida. La experiencia está recomendada para todos los públicos.

El recinto está adaptado para personas que utilizan silla de ruedas y para carritos de bebé. También se permite realizar fotografías y vídeos durante la visita, siempre sin utilizar flash.

Los animales de compañía también pueden acceder al espacio bajo la responsabilidad de sus propietarios.