Otro incendio golpea la Sierra Oeste de Madrid: confinan Aldea del Fresno y Villamantilla

Un incendio forestal declarado este miércoles en Aldea del Fresno ha obligado a confinar esta localidad y el municipio próximo de Villamantilla. El fuego se inició en torno a las 14:30 horas en el kilómetro 52 de la carretera M-510 y ha movilizado a efectivos de los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid y de la Unidad Militar de Emergencias.

La Comunidad de Madrid ha activado la Situación Operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA) debido a la evolución del incendio y a las condiciones meteorológicas, con viento en la zona.

En los trabajos de extinción participan 20 dotaciones terrestres y cinco medios aéreos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales y Agentes Forestales.

Incendio forestal en Aldea del Fresno. La Comunidad de Madrid activa Situación Operativa 2 del #INFOMA. Trabajando 20 dotaciones terrestres y 5 aéreas de #BomberosCM, #BomberosForestalesCM y #AgentesForestalesCM. Confinadas las poblaciones de Aldea del Fresno y Villamantilla.… pic.twitter.com/toDrkn4Okr — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) August 19, 2026

La Unidad Militar de Emergencias (UME) también se ha incorporado al dispositivo. Según informó el propio organismo, efectivos de la unidad salieron de su base en Torrejón de Ardoz para participar en las labores de extinción.

La Situación Operativa 2 del Plan INFOMA contempla aquellos incendios que previsiblemente puedan afectar gravemente a la población y a bienes de naturaleza no forestal y que requieren la adopción inmediata de medidas de protección y socorro.

También permite solicitar medios extraordinarios cuando resulte necesario y contempla situaciones que puedan evolucionar hacia escenarios de interés nacional.

Confinamiento de dos municipios

La Delegación del Gobierno en Madrid ha pedido a la población que evite desplazarse a la zona afectada y que siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

El Ayuntamiento de Villamanta también ha informado de restricciones de circulación relacionadas con la evolución del incendio. Desde esta localidad no se permite circular hacia Aldea del Fresno, Méntrida y Villamantilla.

La circulación desde Villamanta permanece permitida únicamente en dirección a Navalcarnero.

Cortes en dos carreteras

La evolución del incendio también ha provocado restricciones en las carreteras de la zona. La Comunidad de Madrid ha informado del corte de varios kilómetros de la M-510 y de la M-507.

En concreto, permanece cortada la M-510 entre los kilómetros 50 y 54, mientras que en la M-507 se ha restringido la circulación entre los kilómetros 9,5 y 17 en sentido ascendente.

Además, se ha suspendido temporalmente la línea de autobús 548 del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, según ha comunicado la Comunidad.

Por el momento, los servicios de emergencia mantienen el dispositivo desplegado mientras continúan las labores para controlar el incendio. La Delegación del Gobierno ha insistido en la necesidad de evitar los desplazamientos hacia el área afectada y atender las instrucciones de los equipos que trabajan en la zona.