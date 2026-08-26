Detenidos por atracar locales en Madrid a punta de pistola, con un hacha y un pico

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres, ya en prisión provisional, como presuntos autores de cinco robos con violencia e intimidación cometidos durante el mes de agosto en Madrid, Getafe y Coslada. Los atracos se produjeron en cuatro establecimientos de alimentación, fundamentalmente regentados por ciudadanos de origen chino, y una gasolinera.

Los sospechosos utilizaron pistolas, un hacha y un pico para intimidar a sus víctimas. El primer robo tuvo lugar el 3 de agosto en Getafe, donde dos hombres armados con pistolas exigieron a un trabajador que les entregara toda la recaudación.

Siete días después, el 10 de agosto, se produjeron otros dos atracos en Madrid. En Puente de Vallecas, uno de los presuntos autores asaltó un establecimiento de alimentación cuando el empleado se disponía a cerrar. Le encañonó con una pistola y le reclamó el dinero de la caja.

Ese mismo día, en el distrito de Moratalaz, dos hombres entraron en una tienda portando una pistola y un hacha. Tras amenazar reiteradamente al trabajador y causar daños en el mobiliario, obligaron a la víctima a entregar la recaudación.

El 12 de agosto, los sospechosos asaltaron una estación de servicio de Coslada. Tras intimidar al empleado con un arma de fuego, exigieron el dinero de la caja registradora y huyeron en un vehículo. El robo se produjo a las 19:30 horas, coincidiendo con el eclipse solar, cuando numerosos ciudadanos estaban pendientes del fenómeno.

El último atraco tuvo lugar durante la madrugada del 17 de agosto en el distrito de Retiro. En esta ocasión, los dos hombres utilizaron una pistola y un pico para reclamar la recaudación. Durante el asalto, el individuo que llevaba el pico golpeó el teléfono móvil de la víctima y le causó daños antes de huir.

Ocultaban sus tatuajes y el rostro

Según la Policía Nacional, los sospechosos adoptaban distintas medidas para dificultar su identificación. Utilizaban gafas de sol, pañuelos y mascarillas quirúrgicas para ocultar el rostro y recurrían a cintas adhesivas de fibra para cubrir los tatuajes de los brazos.

En una de las ocasiones llegaron a utilizar un pasamontañas con la imagen de un personaje que inicialmente fue identificado por los testigos como Freddy Krueger. Posteriormente, los investigadores determinaron que la imagen correspondía al actor Jason Statham, protagonista de la película Transformer.

Los dos hombres, ambos de nacionalidad española y con antecedentes penales, actuaban de forma violenta e intimidatoria y cometían los robos principalmente cerca de la hora de cierre de los establecimientos, cuando no había clientes. Después huían en un vehículo de pequeño tamaño que llevaba placas de matrícula sustraídas.

Alrededor de 500 euros por atraco

La Policía estima que los detenidos pudieron hacerse con unos 500 euros en efectivo en cada uno de los atracos, aunque todavía se desconoce el importe total del botín. En los establecimientos de alimentación, además del dinero, también sustrajeron productos como golosinas, chicles y chupachups.

Las pesquisas permitieron identificar y localizar a los dos sospechosos, que fueron detenidos el 19 de agosto en Puente de Vallecas. Ambos fueron puestos a disposición judicial como presuntos autores de cinco robos con violencia e intimidación y el juez decretó su ingreso en prisión provisional.