El espectacular palacio del siglo XIX oculto en Madrid que desconocías

El Museo Cerralbo conserva en el centro de Madrid una de las pocas casas-palacio decimonónicas que todavía permiten recorrer sus estancias con buena parte de su decoración original. El edificio, situado en la calle Ventura Rodríguez, fue residencia del XVII marqués de Cerralbo y también el espacio elegido para reunir la colección que él y su familia formaron durante sus viajes por España y Europa.

Más de 50.000 piezas integran actualmente sus fondos, entre pinturas, esculturas, muebles, cerámicas, tapices, dibujos, estampas, relojes, armas, armaduras, monedas y objetos arqueológicos. El conjunto no se presenta únicamente como una sucesión de obras de arte, sino también como un reflejo de la forma de vida de una familia aristocrática de finales del siglo XIX.

Un palacio concebido también como museo

Enrique de Aguilera y Gamboa, XVII marqués de Cerralbo, nació en 1845 y falleció en 1922. Además de su actividad política, desarrolló una importante labor como historiador y estuvo vinculado a investigaciones y excavaciones arqueológicas.

El palacio que hoy ocupa el museo se construyó entre 1883 y 1893. En su diseño participaron sucesivamente Alejandro Sureda, Luis Cabello Asó y Luis Cabello Lapiedra, siguiendo las indicaciones del propio marqués.

El edificio combina elementos clasicistas con influencias eclécticas y decoraciones neobarrocas y rococós. Su concepción respondía a una doble finalidad: servir como residencia y albergar las colecciones reunidas por los marqueses de Cerralbo y los marqueses de Villa-Huerta, formados por los hijos del marqués.

La distribución también refleja ese propósito. Algunas estancias tienen grandes dimensiones y fueron diseñadas para mostrar las colecciones y recibir invitados, mientras que otros espacios destinados a la vida cotidiana son considerablemente más reducidos.

El salón de baile es uno de los espacios más representativos. Conserva espejos, dorados, lámparas de Murano y una tribuna para los músicos. También destaca un reloj monumental de maquinaria oculta cuya parte escultórica se atribuye a la fundición de Ferdinand Barbedienne, de París.

Una colección reunida durante sus viajes

El marqués desarrolló buena parte de su actividad como coleccionista durante sus viajes por Europa. En la formación del conjunto participaron también su esposa, Inocencia Serrano y Cerver, y sus hijos, Antonio y Amelia del Valle y Serrano.

Muchas de las pinturas, esculturas y dibujos llegaron a la colección a través de subastas y anticuarios, especialmente de Francia e Italia. Entre las obras adquiridas también hubo piezas procedentes de colecciones españolas que habían salido del país.

La pintura española ocupa un lugar destacado. El museo conserva obras relacionadas con artistas como El Greco, Francisco de Zurbarán, Alonso Cano, José de Ribera, Antonio de Pereda o Juan de Arellano, además de representantes de los siglos XVIII y XIX.

Entre las piezas mencionadas en los fondos se encuentra una Inmaculada Concepción de Francisco de Zurbarán y La Piedad de Alonso Cano. También se conserva un San Francisco en éxtasis de El Greco y taller, fechado aproximadamente entre 1600 y 1605.

La pintura extranjera tiene asimismo una presencia destacada, especialmente la italiana. Entre sus autores figuran Bronzino, Tintoretto, Corrado Giaquinto, Luca Giordano y Sebastiano Ricci.

Uno de los cuadros destacados es el Retrato de un caballero de Tintoretto. También se conserva una Virgen con el Niño de Anton van Dyck que, tras un proceso de restauración, fue identificada en 2017 como obra original del pintor de su etapa genovesa.

De Goya a las armas y las monedas

El recorrido por las colecciones no termina en la pintura. El museo cuenta con dibujos de distintas escuelas europeas y entre ellos destaca Coche tapado y barato, de Francisco de Goya, perteneciente al denominado Álbum G o de Burdeos I.

Por motivos de conservación, los dibujos originales se mantienen almacenados y en el denominado Pasillo de los Dibujos se muestran copias facsímiles con sus marcos originales.

También forman parte de los fondos esculturas, cerámicas griegas, porcelanas de Meissen, armas y armaduras europeas y orientales y piezas de numismática desde época grecorromana.

Entre los objetos singulares aparece un Jabalí del siglo XVI, procedente del antiguo palacio de los duques de Medinaceli, así como una pieza cerámica con la Adoración de la Virgen.

En 2013, además, los almacenes del museo fueron escenario del hallazgo de un friso de tafetán de 24 metros de longitud, realizado por Zacarías González Velázquez. La pieza había servido para cubrir el pedestal del monumento funerario de la reina Isabel de Braganza en 1819.

El legado del marqués

El marqués de Cerralbo estableció en su testamento el destino de sus colecciones. Una parte importante de sus piezas arqueológicas fue legada al Museo Arqueológico Nacional y al Museo Nacional de Ciencias Naturales, mientras que el palacio y el resto de la colección quedaron destinados al Estado.

El Estado español aceptó el legado en 1924. Diez años después se constituyó la Fundación Museo Cerralbo y el edificio abrió sus puertas como museo en 1944.

El inmueble fue declarado monumento histórico-artístico en 1962 y actualmente tiene la consideración de Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento. El museo es de titularidad estatal y su gestión corresponde directamente al Ministerio de Cultura.

Las últimas grandes obras de modernización se desarrollaron entre 2006 y 2010. El objetivo fue actualizar las instalaciones sin perder la singularidad de un edificio concebido como casa y espacio para las colecciones.

La visita permite acceder a un conjunto en el que decoración, mobiliario y obras de arte forman parte de un mismo recorrido. Esa condición de museo de ambiente es precisamente una de las características del Cerralbo.

Información para la visita

El Museo Cerralbo abre de martes a sábado de 09:30 a 15:00 horas. Los jueves, salvo festivos, también abre por la tarde, de 17:00 a 20:00 horas. Los domingos y festivos el horario es de 10:00 a 15:00 horas. El acceso finaliza una hora antes del cierre.

La entrada general cuesta 3 euros y la reducida, 1,50 euros. Los jueves de 17:00 a 20:00 horas y todos los domingos la entrada es gratuita, además de otras fechas concretas indicadas por el museo.

El edificio dispone de ascensor, audioguías, biblioteca, consigna, sala de lactancia, cambiador de bebés, tienda y servicios de información. Los bolsos, mochilas, paraguas, objetos voluminosos y paquetes deben depositarse en la taquilla.

La dirección es calle Ventura Rodríguez, 17, Madrid, junto a la zona de Princesa. Las estaciones de Metro más próximas son Plaza de España y Ventura Rodríguez.