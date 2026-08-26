El Gregorio Marañón ya permite a los padres entrar al quirófano hasta que el niño se duerma

El Hospital General Universitario Gregorio Marañón ha puesto en marcha un nuevo protocolo que permite a los padres acompañar a sus hijos dentro del quirófano durante la inducción anestésica. De este modo, el menor permanece junto a su madre o su padre hasta quedarse completamente dormido y vuelve a encontrarse con ellos en la sala de recuperación, antes de despertar.

La iniciativa, impulsada por el Servicio de Anestesia y Reanimación junto con Enfermería, tiene como objetivo reducir la ansiedad y el estrés que pueden generar en los niños y sus familias tanto la entrada en quirófano como la separación previa a una intervención.

Hasta ahora, los padres podían permanecer con sus hijos en una sala situada antes del quirófano, pero los menores tenían que acceder solos a la sala de operaciones. Con el nuevo circuito, los progenitores se ponen la indumentaria necesaria y entran en el quirófano junto al niño y al equipo sanitario.

"Ahora, los padres se visten con la indumentaria necesaria y entran con el niño y con nosotros en el quirófano", ha explicado David Callejo, anestesiólogo del Hospital Gregorio Marañón.

Durante la inducción, el padre o la madre puede hablar con el menor, tranquilizarle, mantener el contacto con él, ayudarle a tumbarse en la camilla y acompañar la colocación de la mascarilla. Una vez que el niño está completamente dormido, el progenitor sale del quirófano y los profesionales continúan con la preparación y la intervención.

"El niño está acompañado en todo momento mientras permanece despierto y todos los procedimientos que se realizan el día de la cirugía se llevan a cabo una vez dormido", ha señalado Callejo.

Tras la operación, el menor sale del quirófano todavía dormido y es trasladado a una sala de recuperación, donde vuelve a estar acompañado por sus padres durante el despertar. Posteriormente, en función de la intervención y de su evolución, puede pasar a planta o recibir el alta hospitalaria.

El acompañamiento familiar también se extiende a procedimientos que requieren anestesia fuera del quirófano. En estos casos, los padres pueden permanecer junto a sus hijos durante pruebas y tratamientos como resonancias magnéticas, endoscopias o procedimientos de radioterapia, entre otros.