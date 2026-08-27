Ayuso estalla contra Sánchez por el traslado a Algeciras de los 22 ilegales que atacaron al Ejército en Ceuta

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este jueves a un Gobierno de Pedro Sánchez "sin control" que ha trasladado a Algeciras a los 22 "ilegales" que "atacaron" a miembros del Ejército español en Ceuta y ha preguntado si, una vez queden en libertad, tendrán "permiso para seguir delinquiendo en toda Europa".

Así lo ha trasladado Ayuso en su cuenta de X después de que el Ministerio del Interior haya ordenado el traslado de 22 presos que se encuentran en Ceuta para derivarlos al centro penitenciario de Algeciras (Cádiz), según han confirmado a Europa Press fuentes de este departamento ministerial.

Las preguntas para este gobierno sin control son: Cuando queden en libertad los 22 ilegales que atacaron al Ejército en Ceuta y que han sido trasladados a Algeciras, ¿tendrán permiso para seguir delinquiendo en toda Europa? Todos los espías, todos los delincuentes yihadistas… — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 27, 2026

Se trata de reclusos que se encontraban privados de libertad por diferentes delitos en Ceuta, a donde algunos de ellos llegaron procedentes de Marruecos aprovechando la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio.

En su mensaje en esta red social, Ayuso lanza una serie de preguntas al Gobierno tras esta cuestión. "Todos los espías, todos los delincuentes yihadistas que vienen de Marruecos parapetados tras, aparentemente, niñas menores inocentes, ¿van a exigir por la fuerza ir a juzgados en la península y quedar libres más cerca de la Unión Europea?", señala.

Asimismo, la presidenta madrileña se ha preguntado "cuándo" se van a pedir explicaciones a la Embajada de Marruecos por esta situación en la ciudad autónoma y ha zanjado su mensaje preguntándose qué está haciendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.