El museo callejero oculto en Madrid que pisas todos los días sin darte cuenta

Madrid tiene un particular museo al aire libre que no aparece en ninguna sala de exposiciones. Está a ras de suelo, repartido por calles y plazas, y sus protagonistas son pequeños relieves, dibujos y símbolos que pueden pasar desapercibidos entre el tráfico y el movimiento de la ciudad.

Algunos fueron incorporados en proyectos de remodelación urbana para recordar la historia de los lugares en los que se encuentran. Otros hacen referencia a edificios, actividades o elementos vinculados con cada espacio. Entre ellos hay flechas, gatos, una cámara de cine e incluso un lingote de oro.

Las flechas que apuntan al Ave Fénix

Uno de los ejemplos más llamativos está en plena Gran Vía. Frente al número 32, dos flechas de aproximadamente un metro de longitud están grabadas en el pavimento.

Su ubicación no es casual. En el edificio situado justo enfrente, el número 31, se encuentra la escultura de Diana Cazadora, instalada en la azotea del actual Hotel Hyatt Centric Gran Vía Madrid.

La figura fue colocada en 2017 y es obra de Natividad Sánchez. Representa a la diosa romana de la caza, protectora de la Naturaleza y de la Luna, acompañada por cinco perros.

La escultura mide cinco metros, pesa alrededor de 900 kilos y está realizada en resina de viniléster recubierta de polvo de bronce.

Desde la azotea, Diana parece dirigir su arco hacia el edificio del número 32, coronado por un Ave Fénix. Las dos flechas grabadas en el suelo parecen haber caído precisamente de su arco.

Una historia de dioses y un secuestro

El Ave Fénix del edificio situado frente a Diana representa la regeneración y el renacimiento de las cenizas. La figura corona desde los años 50 el antiguo Edificio Madrid-París, construido durante las primeras décadas del siglo XX y posteriormente adquirido por la compañía de seguros La Unión y el Fénix.

Actualmente, el inmueble alberga la tienda de Primark.

La disposición de las dos esculturas dio lugar a una historia mitológica que explica el enfrentamiento entre ambos personajes. Según esta narración, Diana, identificada en la mitología griega con Selene, se enfrentó al Ave Fénix después de que Zeus descubriera que un pastor llamado Endimión suspiraba por ella.

El dios habría enviado entonces al ave para secuestrar a Endimión y esconderlo para la eternidad. Las flechas que aparecen en la acera representan así un pequeño guiño a este relato.

Las marcas incorporadas al pavimento también toman como referencia las señales que antiguamente utilizaban los maestros canteros para identificar su trabajo.

Un lingote frente al Banco de España

Las flechas de Gran Vía no son el único detalle escondido en las aceras madrileñas. El Ayuntamiento ha incorporado otros elementos similares en diferentes proyectos de renovación de espacios públicos.

Frente al Banco de España, en la calle de Alcalá, una losa de granito reproduce en bajorrelieve un lingote de oro. Originalmente estaba dorado, aunque el paso del tiempo ha desgastado ese acabado.

En el cruce de las calles de Ortega y Gasset y Velázquez aparece otro de estos pequeños símbolos. En este caso, la losa representa a un gato que sale de una caja de regalo, en referencia a la actividad comercial de esta zona.

Son elementos discretos que no pretenden convertirse en el centro de estos espacios, sino introducir referencias relacionadas con la historia o las características del lugar.

Una cámara de cine y un ramo de cebada

La relación entre estos símbolos y el entorno se aprecia también en otros puntos de Madrid.

Frente a la portada de la Filmoteca Española, en el número 10 de la calle Magdalena, una losa de granito incorpora el dibujo de una antigua cámara de cine. La referencia conecta directamente el pavimento con la institución cultural situada en ese mismo espacio.

En la plaza de la Cebada, otra losa de piedra caliza reproduce un ramo de cebada, en este caso relacionado con el propio nombre de la plaza.

Los gatos también aparecen en diferentes puntos. Uno de ellos puede verse en la plaza de Pontejos, representado mientras juega con un ovillo. Otro se encuentra frente a las máscaras de la comedia y la tragedia vinculadas al Teatro María Guerrero, en la calle Tamayo y Baus.

Un mapa que no tiene lista oficial

El Ayuntamiento de Madrid no publica un listado oficial de estas marcas y símbolos. La intención es precisamente que los ciudadanos los vayan descubriendo durante sus desplazamientos por la capital.

Según ha explicado el Consistorio, estas señales buscan "recuperar la memoria de lugares o acontecimientos sucedidos en estos sitios y reforzar el valor patrimonial de algunos edificios existentes".

También las define como señales "muy discretas" que, en algunos casos, resultan difíciles de apreciar. Su objetivo, según el Ayuntamiento, "no es ser protagonista de estos espacios sino servir de referencia y realizar guiños a los ciudadanos".

Además de dibujos y bajorrelieves, algunos proyectos incorporan planos, plantas de edificios o pequeñas maquetas. Todos ellos sirven para recuperar referencias sobre la historia material de los lugares en los que aparecen.

Así, una caminata por Madrid puede convertirse también en una búsqueda de pequeños detalles: basta con mirar al suelo para encontrar referencias a la mitología, la historia, el comercio, el cine o los propios edificios de la ciudad.