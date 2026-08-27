Tesoros ocultos bajo el suelo de Madrid que se pueden visitar gratis

El Metro de Madrid no solo sirve para desplazarse por la ciudad. Su red conserva espacios históricos, estaciones singulares y vestigios arqueológicos que permiten conocer cómo evolucionaron tanto el suburbano como la propia capital. Algunos de estos lugares pueden visitarse gratis y las reservas para las visitas de septiembre ya están abiertas.

La estación 'fantasma' que conserva los años 20

Uno de los espacios más conocidos de Andén 0 es la antigua estación de Chamberí, integrada en la primera línea de metro inaugurada en Madrid en 1919. La estación formaba parte de aquel primer recorrido, que contaba con ocho paradas entre Cuatro Caminos y Puerta del Sol.

A principios de los años 60, la Compañía Metropolitana decidió aumentar la longitud de los trenes. Chamberí no podía ampliarse en las condiciones necesarias y terminó cerrando definitivamente el 22 de mayo de 1966.

Demás después, el espacio recuperó su uso público como centro de interpretación. Su diseño corresponde a Antonio Palacios, uno de los arquitectos vinculados a la imagen del metro madrileño desde sus primeros años.

La estación mantiene elementos de su decoración original, entre ellos los revestimientos cerámicos y, especialmente, los carteles publicitarios de los años 20, que se han convertido en uno de sus elementos más reconocibles.

Las visitas a Chamberí son gratuitas y se realizan los jueves de 10:00 a 13:00 horas, los viernes de 11:00 a 19:00 y sábados y domingos de 11:00 a 15:00. En septiembre, las reservas para las visitas guiadas se pueden solicitar a través de los canales habilitados por Andén 0.

La central que llegó a suministrar electricidad a Madrid

Otro de los espacios históricos es la Nave de Motores de Pacífico, construida entre 1922 y 1923 e inaugurada en 1924. El edificio conserva tres grandes motores diésel junto a alternadores, transformadores y otra maquinaria utilizada para generar y transformar la energía necesaria para el funcionamiento del metro.

La instalación tuvo además una función extraordinaria durante la Guerra Civil, cuando las restricciones de suministro hicieron que llegara a proporcionar energía eléctrica a la ciudad a través de la compañía Unión Eléctrica Madrileña.

La central perdió utilidad cuando el suministro eléctrico comenzó a estabilizarse y dejó de generar energía en la década de los 50. Su clausura definitiva llegó en 1972.

El edificio fue diseñado por Antonio Palacios y las posteriores actuaciones de conservación permitieron recuperar tanto su aspecto exterior e interior como buena parte de la maquinaria. Hoy forma parte de Andén 0 y puede visitarse gratuitamente.

La Nave de Motores abre los jueves de 9:00 a 13:00, los viernes de 9:00 a 14:00 y sábados y domingos de 11:00 a 14:00 horas.

Un museo arqueológico bajo la plaza de Ópera

La red de metro también guarda restos de la historia anterior al propio suburbano. En la estación de Ópera, en pleno centro de Madrid, se encuentra el Museo de los Caños del Peral, un espacio arqueológico de unos 200 metros cuadrados.

Durante las obras de remodelación de la estación aparecieron restos relacionados con la antigua Fuente de los Caños del Peral, el Acueducto de Amaniel y la Alcantarilla del Arenal.

La Fuente de los Caños del Peral contaba con seis caños y sus correspondientes pilas. El Acueducto de Amaniel, construido a comienzos del siglo XVII, llevaba agua desde la zona de la actual Dehesa de la Villa hasta el Palacio Real. La Alcantarilla del Arenal, por su parte, estaba relacionada con la evacuación de aguas.

El museo puede visitarse gratuitamente los viernes, sábados y domingos, de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 horas, con horarios especiales durante Semana Santa.

Millones de años de historia bajo Carpetana

En la estación de Carpetana, en la Línea 6, el pasado que salió a la luz durante unas obras es todavía más antiguo. La remodelación permitió localizar restos paleontológicos del Mioceno que han servido para reconstruir los ambientes que existieron en esta zona de Madrid hace millones de años.

Los espacios expositivos recrean dos momentos diferentes. Uno corresponde a hace más de 15 millones de años y contiene referencias a animales como el mastodonte Gomphotherium angustidens y el ciervo Heteroprox.

El segundo recrea un ambiente de hace aproximadamente 14 millones de años, con representaciones de especies identificadas a partir de los restos encontrados, entre ellas un oso-perro, un oso-lobo, un felino, una tortuga gigante, rinocerontes y un jabalí.

El museo paleontológico se encuentra integrado en la propia estación de Carpetana y puede contemplarse durante el horario habitual de apertura del suburbano.

Un antiguo vestíbulo que vuelve a abrir

También en la zona de Pacífico se conserva el antiguo vestíbulo de la estación, un espacio original de 1923 situado en el andén con dirección a Valdecarros.

El proyecto del complejo fue realizado por Antonio Palacios e incluía la estación subterránea, la Nave de Motores, oficinas, talleres, almacenes y la vivienda del ingeniero.

El vestíbulo original dejó de utilizarse en los años 60, cuando se ampliaron los andenes y se construyeron nuevos accesos. Tras su restauración, volvió a abrir al público como parte de los museos suburbanos de Metro de Madrid.

La visita es gratuita y se realiza un día al mes, generalmente un sábado, de 10:00 a 14:00 horas. En este caso es necesario reservar previamente.

Estaciones singulares y libros para llevarse a casa

El patrimonio del metro no termina en estos museos. La Comunidad de Madrid también incluye dentro de Descubre Metro diferentes estaciones singulares que destacan por sus características arquitectónicas o por determinados elementos conservados en ellas.

A esto se suma Bibliometro, un servicio de préstamo gratuito de libros disponible en doce estaciones. Los usuarios pueden acceder a sus fondos en estaciones como Nuevos Ministerios, Puerta del Sur, Embajadores, Puerta de Arganda, Canal, Mar de Cristal, Aluche, Sierra de Guadalupe, Moncloa, Carabanchel Alto, Legazpi y Chamartín.

Así, el propio recorrido por el suburbano permite encontrar espacios vinculados a la historia de Madrid que normalmente pasan inadvertidos para quienes utilizan el metro únicamente como medio de transporte.