La Comunidad de Madrid adelanta al 1 de septiembre la reapertura de la estación de Moncloa

La Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid ha anunciado el adelanto de reapertura de la emblemática parada de Moncloa, perteneciente a la línea 6 del suburbano, que volverá a prestar servicio este próximo martes 1 de septiembre. Esta restitución se produce dos días antes de lo previsto en el calendario inicial.

Durante el último mes, el servicio de trenes tuvo que ser suspendido temporalmente en el tramo comprendido entre las estaciones de Argüelles y Ciudad Universitaria. La pronta finalización de estas tareas permitirá que la circulación recupere la normalidad justo a tiempo para el inicio del curso académico, un factor crucial dado que esta ruta es utilizada diariamente por decenas de miles de universitarios que se desplazan a los campus de la capital.

El objetivo principal

A lo largo del mes de agosto, los operarios han llevado a cabo diversas y complejas actuaciones en las instalaciones. El objetivo principal ha sido renovar la vía y reforzar los andenes. Esta intervención resulta fundamental de cara a la futura instalación de las puertas de andén, un paso tecnológico que permitirá, a medio plazo, la completa automatización de la línea 6.

El Gobierno regional ha subrayado que la planificación de estos trabajos se ha diseñado de manera estricta para aprovechar el descenso en la afluencia de viajeros que tradicionalmente se registra durante el periodo estival.

Con la reapertura de este enclave estratégico, unida a la recuperación del servicio en el tramo de la línea 7 comprendido entre Gregorio Marañón y Pitis, la red de ferrocarril recobrará prácticamente la normalidad en toda su extensión. Según ha informado el Ejecutivo autonómico, a partir de septiembre el único corte que permanecerá activo en toda la red será el del tramo de la línea 10 situado entre Nuevos Ministerios y Cuzco, cuya interrupción está planificada para mantenerse hasta finales del presente año con el fin de completar sus mejoras estructurales.