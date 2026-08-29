Pánico en la Warner: un hombre herido grave tras un accidente en la montaña rusa de Batman

Un hombre de 49 años ha resultado herido "potencialmente grave" en ambas piernas en un accidente producido este sábado en la montaña rusa Batman Gotham City Scape del Parque Warner de Madrid, desde donde ha sido trasladado en helicóptero hasta el Hospital 12 de Octubre.

Así lo han confirmado a EFE fuentes de Emergencias Madrid, que han explicado que el hombre está "potencialmente grave" sin que se tema por su vida; en concreto, sufre una fractura abierta en su pierna izquierda y otra fractura cerrada en la derecha.

El suceso, del que se desconocen por el momento las circunstancias, se ha producido a las 14:38 en una de las atracciones del Parque Warner, situado en la localidad madrileña de San Martín de la Vega.

Según ha informado el Parque Warner en sus redes sociales, en el momento del incidente, la Batman Gotham City Scape se detuvo "inmediatamente" y se activaron los procedimientos de emergencia.

Actualmente, la montaña rusa permanece cerrada "mientras se revisa el incidente en coordinación con las autoridades".

Rescatadas siete personas en la Feria de Almería

Efectivos de los bomberos han rescatado en la madrugada de este sábado a siete personas que habían quedado atrapadas a gran altura en una de las atracciones de la Feria de Almería tras sufrir una avería técnica.

Según ha informado el Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del Poniente Almeriense, la intervención requirió de un operativo conjunto para garantizar la seguridad de los afectados.

Durante las labores, los Bomberos de Almería solicitaron la colaboración del Consorcio, lo que motivó el desplazamiento hasta el recinto ferial de una dotación y un vehículo autoescala procedentes del Parque de Roquetas de Mar (Almería).