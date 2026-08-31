Madrid fija su calendario escolar 2026-2027: inicio de clases y vacaciones

El calendario escolar del curso 2026-2027 en la Comunidad de Madrid ya permite conocer cuándo tendrán que volver a las aulas los alumnos de las distintas etapas educativas. Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO, Bachillerato y Formación Profesional no comenzarán las clases el mismo día.

Además de las fechas de inicio y final de curso, el calendario establece los periodos de vacaciones de Navidad y Semana Santa para los estudiantes de la región.

¿Cuándo empiezan las clases?

Los primeros en regresar a las aulas serán los alumnos del segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial, que comenzarán el curso el 7 de septiembre de 2026.

Un día después, el 8 de septiembre, será el turno de los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional.

Las fechas de inicio quedan así:

Segundo ciclo de Infantil: 7 de septiembre de 2026.

Primaria: 7 de septiembre de 2026.

Educación Especial: 7 de septiembre de 2026.

ESO: 8 de septiembre de 2026.

Bachillerato: 8 de septiembre de 2026.

Formación Profesional: 8 de septiembre de 2026.

Las vacaciones de Navidad

Los alumnos tendrán que esperar algo más de tres meses desde el comienzo de las clases para disfrutar de las vacaciones de Navidad.

El periodo no lectivo comenzará el 23 de diciembre de 2026 y se prolongará hasta el 8 de enero de 2027, ambos incluidos. Por tanto, los estudiantes podrán disfrutar de las fiestas navideñas durante más de dos semanas.

Las siguientes vacaciones importantes del calendario serán las de Semana Santa. En este caso, los alumnos madrileños tendrán vacaciones desde el 19 hasta el 29 de marzo de 2027, ambos incluidos.

¿Cuándo termina el curso?

La fecha de finalización de las clases será el 18 de junio de 2027 para los alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO, Bachillerato y Formación Profesional.

Existe una excepción para el primer ciclo de Educación Infantil, cuyos alumnos prolongarán su actividad lectiva hasta el 31 de julio de 2027.

De este modo, el calendario de final de curso queda establecido de la siguiente manera: