Madrid recupera la circulación normal en la calle de Alcalá y el puente de Vallecas en la M-30

El Ayuntamiento de Madrid reabrirá este lunes un carril por sentido en la calle de Alcalá, concretamente en el tramo comprendido entre la plaza de Cibeles y la Puerta de Alcalá. De esta manera, quedarán habilitados los tres previstos en cada dirección en su configuración definitiva: dos destinados a la circulación general y uno reservado exclusivamente para los autobuses.

Esta reapertura permite dar un respiro al tráfico tras las restricciones del verano. Desde el pasado mes de julio, la circulación en esta arteria de la capital se había mantenido reducida a tan solo dos carriles por sentido debido a las obras para la implantación del nuevo paseo central.

Los trabajos en este eje suponen la creación de una vía peatonal de 3,8 metros de anchura, cuyo principal objetivo es ofrecer una mejor perspectiva, ya que es uno de los elementos patrimoniales más importantes del Paisaje de la Luz. El proyecto cuenta con una inversión total de 6,1 millones de euros y tiene el visto bueno de la Unesco.

🏛️ Los madrileños podrán pasear por la Puerta de Alcalá antes de que acabe el año y la calle de Alcalá recupera mañana lunes dos carriles.@palomagromero ha visitado las obras, junto a @Cayehdelariva ✨ Recuperamos el trazado histórico de la calle. pic.twitter.com/CFHLIPG4mt — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) August 30, 2026

El final de las obras

La remodelación de la zona, ejecutada por el Área de Obras y Equipamientos, busca la recuperación del trazado histórico. Aunque la restitución de los carriles alivia el tráfico, no supone la conclusión definitiva de las actuaciones en la vía, cuyo calendario general se extiende hasta el primer trimestre del año 2027.

No obstante, el Consistorio prevé que las intervenciones específicas que afectan a la glorieta estén finalizadas a lo largo de este mes de noviembre. El diseño incluye además un carril bici segregado en el lado sur, la plantación de 57 nuevos árboles de gran porte y la renovación total del pavimento con losa y adoquín de granito.

Una de las grandes novedades será la integración visual y funcional de la propia glorieta. El proyecto reducirá su carácter de rotonda aislada para acercarla a los ciudadanos mediante un nuevo paso peatonal en la zona oeste, permitiendo que los transeúntes puedan contemplar de cerca el icónico monumento.

Por otro lado, la M-30 también recuperará este lunes la circulación rodada en todos sus carriles a la altura del puente de Vallecas. Esto se produce tras finalizar los trabajos principales de rehabilitación y modernización integral de la infraestructura, que han contado con un presupuesto de cuatro millones de euros divididos en dos fases.

Las labores han incluido la impermeabilización del tablero, la renovación del asfalto y la progresiva instalación de nuevas pantallas acústicas. Los trabajos estructurales pendientes se llevarán a cabo mediante cortes nocturnos, entre las 23:00 y las 6:00 horas, para minimizar las afecciones al tráfico.