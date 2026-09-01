Almeida estalla contra Albares: "Se está produciendo una ocupación ilegal de Casa Árabe por parte de Exteriores"

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado este martes al Ministerio de Asuntos Exteriores de estar protagonizando una "ocupación ilegal" de Casa Árabe.

También ha asegurado que Exteriores está negando la convocatoria del Consejo Rector en el que se formalizaría la salida de la Comunidad de Madrid y el desalojo del edificio. "Ejerceremos las acciones legales oportunas para que se lleve a cabo ese Consejo Rector".

El alcalde también ha advertido del riesgo que, según ha señalado, existe para las personas que permanecen en el inmueble. "Hay un riesgo cierto para la integridad de las personas y si hay algún accidente hago responsable a Exteriores", ha afirmado.

Asimismo, ha asegurado que el Ayuntamiento actuará inmediatamente una vez se produzca el desalojo: "En cuanto se produzca el desalojo, el Ayuntamiento hará inmediatamente las obras de reformas urgente".

Por su parte, la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, ha señalado este lunes que el Consistorio espera que Casa Árabe cumpla el compromiso de abandonar el inmueble y ha advertido de que, si no lo hace, el Ayuntamiento tendrá que estudiar las actuaciones que correspondan desde el punto de vista jurídico y estructural.

El alcalde anunció el pasado mes de junio que el Ayuntamiento había decidido recuperar la posesión de las antiguas Escuelas Aguirre y dio a Casa Árabe hasta el 1 de septiembre para abandonar el edificio.

Almeida ha justificado la decisión por el estado de conservación del inmueble, el supuesto incumplimiento de las condiciones de la cesión y la situación financiera de Casa Árabe tras los informes del Tribunal de Cuentas.

El alcalde también anunció que el Consistorio pretende acometer obras urgentes de recuperación, conservación y consolidación para "devolverlo al uso de todos los madrileños".

El conflicto por la gestión de Casa Árabe

El origen de la decisión municipal se encuentra en la situación de Casa Árabe durante la etapa de su anterior directora, Irene Lozano, que dejó el cargo en 2025.

Almeida acusó entonces a Lozano de haber convertido la institución en un "chiringuito" y de dejarla "en bancarrota". El Ayuntamiento también ha señalado los problemas estructurales importantes que presenta el inmueble como uno de los motivos para recuperar su posesión.

La Comunidad de Madrid anunció previamente su salida del Consorcio Casa Árabe después de considerar dañada la credibilidad de la institución tras conocerse un informe del Tribunal de Cuentas. El documento alertaba de una "situación financiera crítica" que ponía en cuestión su viabilidad.

Almeida ha defendido que la recuperación del edificio constituye un "ejercicio de responsabilidad" y ha ofrecido colaborar en la búsqueda de una nueva sede para que Casa Árabe pueda continuar desarrollando su actividad.

Los alumnos se movilizan

La decisión del Ayuntamiento ha provocado la reacción de alumnos y simpatizantes de Casa Árabe, que han reclamado que la institución permanezca en Escuelas Aguirre y que se busque una solución que permita compatibilizar las obras con su actividad.

Los estudiantes han cuestionado además el plazo concedido para abandonar el inmueble, especialmente por coincidir con los meses de verano. También han impulsado una recogida de firmas en Change.org que supera los 14.300 apoyos y han protagonizado distintas acciones de protesta.

Este martes, coincidiendo con el vencimiento del plazo, han convocado una concentración a las 19:00 horas en los jardines de Escuelas Aguirre bajo el lema "Casa Árabe no se toca".

Más Madrid y PSOE han cuestionado la decisión del Gobierno municipal y han acusado al equipo de Almeida de utilizar el estado del edificio y los informes sobre la gestión de Casa Árabe para justificar una decisión política. El PP, por su parte, defiende que la recuperación del inmueble es "legal, legítima y de absoluta responsabilidad".