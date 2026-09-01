"Ceuta no está sola": Judith Piquet moviliza a los 179 municipios de Madrid

La Federación de Municipios de Madrid (FMM) quiere que Ceuta sienta este miércoles que no está sola. Su presidenta y alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha llamado a los 179 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y a sus vecinos a salir a las puertas de los consistorios a las 20:00 horas para participar en las concentraciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo a la ciudad autónoma.

Piquet ha presentado la movilización como un gesto de "deber institucional y cívico" ante una situación que, a su juicio, ha llevado a Ceuta a afrontar una presión extraordinaria y que exige al Gobierno central asumir "con firmeza" las competencias que le corresponden.

La presidenta de la FMM ha puesto el foco en la gestión de la crisis migratoria y ha acusado al Ejecutivo de actuar con "falta de previsión" e "improvisación". Una situación que, según denuncia, está alterando la normalidad de la convivencia en la ciudad autónoma y mantiene la incertidumbre sobre la dimensión real del problema.

Las cifras que maneja cada Administración tampoco coinciden. Mientras Interior sitúa en torno a 5.000 el número de inmigrantes llegados a Ceuta, el Gobierno ceutí eleva la estimación hasta los 9.000. Para Piquet, más allá de la diferencia en los datos, la ausencia de un rumbo claro agrava una situación que requiere una respuesta inmediata.

La FMM reclama así una política basada en el "control efectivo de la frontera", el retorno de quienes hayan entrado de forma irregular y una estrategia migratoria que no termine trasladando la presión a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas.

"Los ayuntamientos siempre están dispuestos a colaborar y atender las emergencias, pero no pueden convertirse en el dique de contención de una improvisación continuada ni asumir competencias estatales sin información, seguridad ni financiación suficiente", ha advertido Piquet.

La dirigente municipal madrileña ha reivindicado la necesidad de mantener la "lealtad institucional", pero ha dejado claro que esta no debe confundirse con el silencio ante lo que considera un abandono de territorios como Ceuta. En este sentido, ha reclamado al Ejecutivo que ejerza las competencias que corresponden al Estado y no descargue sobre las administraciones locales las consecuencias de la crisis.

Las ayudas económicas anunciadas y el respaldo a las empresas afectadas son, a su juicio, medidas necesarias, pero insuficientes. "Ninguna compensación económica sustituye la obligación del Estado de garantizar la seguridad fronteriza y la estabilidad", ha señalado.

Piquet también ha reclamado activar "con absoluta determinación" los mecanismos de cooperación europea, entre ellos Frontex y Europol, para reforzar la frontera española con los medios técnicos y materiales que, según la FMM, requiere una crisis de esta magnitud.

Las concentraciones de este miércoles tendrán además un componente de reconocimiento a quienes están sobre el terreno. El manifiesto unitario de la FEMP pondrá en valor la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el Ejército y las entidades sociales que trabajan en Ceuta.

Desde Madrid, el mensaje que pretende lanzar la FMM será claro: "Ceuta no está sola". Piquet ha reclamado "altura de miras" y "concordia", pero también que el Gobierno central "ejerza de una vez sus responsabilidades para devolver la normalidad a nuestra nación".