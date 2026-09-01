Detenida por intentar viajar en autobús de Madrid a Roma con el equipaje repleto de droga

La Policía Nacional ha detenido en la Estación Sur de Autobuses de Méndez Álvaro a una mujer acusada de ser la presunta autora de un delito contra la salud pública. El arresto se produjo después de que los agentes localizaran en el interior de su equipaje hasta diez bolsas repletas con distintas sustancias estupefacientes. Según los datos aportados por la Jefatura Superior de Policía, la intención de la pasajera era transportar este alijo internacionalmente, con destino final en la ciudad de Roma.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 21:00 horas del pasado 24 de agosto. En ese momento, un grupo de agentes pertenecientes a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana se encontraba realizando un dispositivo de control preventivo de pasajeros y equipajes en la estación madrileña.

Un fuerte olor

Durante el transcurso de estas labores de vigilancia, los efectivos policiales centraron su atención en una mujer que comenzó a mostrar evidentes signos de nerviosismo ante la presencia uniformada. Además de su actitud esquiva, los agentes se percataron de que la sospechosa desprendía un fuerte olor característico a sustancias ilegales. Al ser requerida para su identificación, la mujer no pudo mantener la compostura, reconociendo de inmediato ante las autoridades que portaba narcóticos consigo y entregando de forma voluntaria pequeñas cantidades de sustancia vegetal y un llamativo polvo de color rosa.

Los agentes procedieron a realizar una inspección exhaustiva de su equipaje. Fue entonces cuando la pasajera abrió una de sus maletas, permitiendo a los policías descubrir un alijo mucho mayor. En el interior localizaron un paquete envasado al vacío que contenía una sustancia rosa, aparentemente tusi, además de pastillas de diseño, ketamina, MDMA y varias bolsas con sustancia blanca ocultas entre prendas y calzado.

La detenida manifestó voluntariamente a los agentes que su propósito era ejercer de correo de la droga y trasladar todas esas sustancias desde la capital de España hasta Roma. Para completar este trayecto, había adquirido un billete en un autobús internacional cuya salida estaba programada para esa misma tarde desde las dársenas de la estación.