La Comunidad de Madrid pide donaciones urgentes de sangre de los grupos 0+ y AB

Las autoridades sanitarias han lanzado una alerta roja para los grupos 0+ y AB-, cuyas existencias han caído por debajo del nivel óptimo requerido para garantizar la asistencia con total normalidad. Por ello, se hace un llamamiento urgente a la población para que acuda a donar lo antes posible.

Además de esta prioridad absoluta, el Centro de Transfusión de la región ha advertido de que los niveles de los grupos B- y 0- también se encuentran mermados. Aunque la situación de estos perfiles no es tan crítica como la de los anteriores, se ruega a los ciudadanos que los posean que se acerquen a ceder su sangre en los dos o tres próximos días, con el objetivo de evitar que entren igualmente en alerta roja y comprometan el funcionamiento de los centros médicos.

Por el contrario, los tipos A+, AB+, B+ y A- presentan en la actualidad unos niveles normales y adecuados. No obstante, las autoridades sanitarias recuerdan que las necesidades en el entorno hospitalario son constantes, por lo que se pide a la ciudadanía colaborar con cierta regularidad, independientemente de que su grupo no se encuentre en un estado de emergencia inminente.

🚨 Tenemos en alerta roja los grupos 🅾️+ y 🆎-. 🩸 ¡Empieza septiembre donando vida y anímate a #donarsangre! 🩸 Es un proceso sencillo que te lleva unos minutos y permite que se lleven a cabo cirugías, tratamientos, urgencias... 📲 https://t.co/CKgrS2KAxR pic.twitter.com/QF8NzW9no1 — Centro de Transfusión🩸 (@Madridonasangre) September 1, 2026

En términos globales, la red médica madrileña precisa alcanzar un mínimo de 900 donaciones diarias para asegurar el abastecimiento a los 70 hospitales distribuidos por todo el territorio autonómico. Estas bolsas resultan imprescindibles para sostener la actividad cotidiana, que incluye desde la cobertura de las urgencias hasta la realización de intervenciones quirúrgicas y trasplantes de gravedad. Asimismo, son vitales para la atención de personas que han sufrido accidentes, hemorragias o quemaduras severas.

Los requisitos para convertirse en donante son básicos: basta con tener una edad comprendida entre los 18 y los 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud en términos generales.

Además, se trata de un proceso muy sencillo y seguro que apenas exige 20 minutos del tiempo del voluntario. La extracción se puede repetir cada 8 semanas, respetando siempre un límite máximo anual para proteger la salud de la persona. En concreto, los hombres no deben superar las 4 donaciones en un periodo de 12 meses, mientras que las mujeres tienen el tope fijado en 3 extracciones al año.