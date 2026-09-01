La Delegación del Gobierno en Madrid ha provocado un cambio en la naturaleza jurídica de la convocatoria prevista este miércoles, 2 de septiembre, en apoyo a Ceuta. El acto comunicado por el Ayuntamiento de Madrid no podrá tramitarse como una concentración al amparo del derecho fundamental de reunión, según el escrito remitido por el delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre, aunque el Consistorio sí podrá celebrarlo como acto institucional.

La respuesta de la Delegación llega después de que el Ayuntamiento comunicara el pasado 31 de agosto el ejercicio del derecho de reunión para la convocatoria. El Gobierno sostiene que los ayuntamientos y sus alcaldes, cuando actúan en representación de la Administración municipal, no son titulares de este derecho, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional.

De concentración a acto institucional

El escrito firmado por Martín Aguirre no prohíbe la celebración del acto. De hecho, señala expresamente que la decisión de no tramitar la comunicación conforme a la Ley Orgánica 9/1983 "no afecta a la posibilidad" de que el Ayuntamiento organice los actos institucionales que estime oportunos, incluido el comunicado en apoyo a Ceuta. La diferencia está, por tanto, en la consideración jurídica de la convocatoria.

La Delegación explica que las concentraciones y manifestaciones forman parte del derecho fundamental de reunión reconocido en el artículo 21 de la Constitución Española. Según recuerda en su escrito, el Tribunal Constitucional ha establecido que este derecho corresponde con carácter general a las personas físicas y, derivadamente, a las personas jurídicas.

No ocurre lo mismo con las Administraciones Públicas. El documento sostiene que "ni los alcaldes en tanto que presidentes del Ayuntamiento respectivo, ni éste mismo pueden ser titulares del derecho de reunión".

Por esta razón, la Delegación comunica al Ayuntamiento que su escrito no puede tramitarse siguiendo el procedimiento previsto para manifestaciones y concentraciones ciudadanas.

Críticas del PP

La decisión ha generado críticas desde el Partido Popular. Cayetana Álvarez de Toledo se ha pronunciado en X sobre la decisión de la Delegación del Gobierno, cuestionando el cambio en la naturaleza de la convocatoria prevista por el Ayuntamiento de Madrid.

"Por supuesto habrá manifestación. Esto no es China ni Venezuela. Ya quisieran", ha señalado la portavoz del PP.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha escrito en su perfil de X: "No tiene narices de mandarnos a los antidisturbios".

No tiene narices de mandarnos a los antidisturbios.https://t.co/Phij4lO8AN — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 1, 2026

El Ayuntamiento acusa al Gobierno de boicotear el acto

La interpretación de la Delegación del Gobierno choca con la del Ayuntamiento de Madrid, que ha denunciado públicamente que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "prohíbe" la concentración prevista para este miércoles en Cibeles.

Desde el Consistorio han asegurado que, "ante este intento del Gobierno de Sánchez de boicotear las muestras ciudadanas de apoyo al pueblo de Ceuta", están estudiando las posibles respuestas.

Fuentes de Alcaldía consideran "evidente" que la intención de la Delegación del Gobierno al enviar el escrito a los ayuntamientos es "intentar boicotear" la concentración, generando dudas sobre su celebración. Estas mismas fuentes señalan que, tras la queja del Consistorio, la Delegación se ha visto obligada a matizar su posición y a ampararse en lo que califican de "absurda cuestión jurídica".

"El Ayuntamiento mantiene el acto de mañana e invita a los madrileños a que se sumen de forma masiva", señalan las fuentes de Alcaldía.

La polémica se produce a menos de 24 horas de las convocatorias previstas en distintos puntos de España en apoyo a Ceuta, promovidas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El Gobierno insiste en que no ha prohibido el acto

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha insistido en que "no ha habido absolutamente ninguna prohibición" de las manifestaciones en apoyo a Ceuta. En declaraciones a la Cadena SER, recogidas por Europa Press, ha defendido que la resolución se limita a recordar al Ayuntamiento de Madrid que, por ser una institución, no puede ejercer el derecho fundamental de reunión para convocar una manifestación.

Martín ha asegurado que, "al contrario de lo que algunos han tratado de desinformar", este miércoles se podrá celebrar el acto en la plaza de Cibeles en apoyo a Ceuta y ha afirmado que "todas las concentraciones previstas se desarrollarán con naturalidad".

El delegado ha explicado que hay 26 concentraciones previstas en la Comunidad de Madrid para este miércoles. De ellas, las que han sido comunicadas por particulares en nombre del PP o por grupos municipales del Partido Popular han sido tramitadas "con total normalidad".

En cambio, a 24 ayuntamientos que comunicaron las convocatorias amparándose en el derecho de reunión se les ha recordado que, según la doctrina del Tribunal Constitucional, los consistorios no pueden acogerse a este derecho y deben organizar los actos bajo una naturaleza institucional.

Según Martín, estos ayuntamientos no necesitan realizar ningún trámite adicional para celebrar los actos institucionales. "Simplemente tendrían que haberlo organizado y nosotros hubiéramos gestionado la parte de seguridad, pero no la regulación del derecho de reunión", ha explicado.

El delegado ha señalado que el escrito se envió porque algunos convocantes estaban solicitando a la Delegación que regulara el derecho de reunión, cuando, a su juicio, no correspondía hacerlo al tratarse de instituciones públicas.

Martín también ha cargado contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, al que ha acusado de difundir "un bulo enorme" al afirmar que el Gobierno trataba de impedir las concentraciones. El delegado ha considerado que estas afirmaciones contribuyen a "calentar el ambiente" y ha tachado la actitud de "francamente irresponsable".