El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado este miércoles al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, de intentar "desincentivar y desalentar" la asistencia a la concentración en apoyo a Ceuta convocada para esta tarde en la plaza de Cibeles.

Almeida ha defendido que la concentración se celebrará a las 20:00 pese a los "obstáculos" planteados por la Delegación del Gobierno y ha animado a los madrileños a acudir para trasladar, coincidiendo con el Día de Ceuta, un mensaje de "apoyo, cariño y solidaridad" a los habitantes de la ciudad autónoma.

El regidor ha realizado estas declaraciones en una entrevista en Telemadrid, después de que la Delegación del Gobierno comunicara al Ayuntamiento de Madrid que una Administración Pública no puede ser titular del derecho fundamental de reunión.

Almeida cuestiona el criterio

El alcalde ha calificado de "incomprensible" el criterio jurídico recogido en el escrito remitido por la Delegación y ha cuestionado que esta interpretación se haya aplicado de forma uniforme en el resto de España.

"Si esto es tan claro, ¿por qué todas las delegaciones del Gobierno no han hecho lo mismo?", ha preguntado Almeida, quien ha sostenido que únicamente las delegaciones de Madrid y Cantabria han adoptado este criterio.

A su juicio, la resolución ha tratado de impedir que una institución como el Ayuntamiento pueda convocar una concentración. "Es incomprensible desde el punto de vista jurídico", ha insistido.

Almeida también ha respondido a las acusaciones de Francisco Martín, quien ha acusado al Ayuntamiento de mentir al afirmar que la concentración había sido prohibida. La Delegación mantiene que el acto puede celebrarse, pero considera que, al haber sido promovido por una Administración Pública, jurídicamente debe tener la consideración de acto institucional y no de manifestación ciudadana.

El alcalde ha rechazado esta interpretación y ha subrayado que una concentración y un acto institucional son "cuestiones completamente diferentes". "Un acto institucional es la entrega de la Medalla de San Isidro, no convocar una manifestación", ha ejemplificado.

El regidor ha indicado que el Consistorio celebrará el acto, pero ha insistido en que el cauce utilizado ha sido la comunicación de una concentración a la Delegación del Gobierno. "No vamos a privar a los madrileños de poder acudir, pero el cauce legal es esa concentración y esa manifestación que nosotros comunicamos a la Delegación", ha defendido.

La falta de una vía de recurso

Almeida también ha cuestionado el contenido del escrito remitido por la Delegación del Gobierno y ha señalado que no concreta el artículo de la ley en el que se fundamenta la imposibilidad de que los ayuntamientos convoquen concentraciones ni indica una vía de recurso. "Yo no he visto un acto administrativo en el que no se dé pie de recurso cuando se deniega la posibilidad de convocar una concentración", ha afirmado.

Por ello, el alcalde ha reiterado que la Delegación ha puesto "problemas" a la convocatoria y ha vuelto a llamar a los madrileños a acudir a las 20:00 a la plaza de Cibeles.

Madrid no se va a callar. A las 20:00, en Cibeles. Con #Ceuta — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) September 2, 2026

"Esta tarde estaremos en la calle. Primero no quisieron que salieran los alcaldes del PSOE y ahora han dado un paso adelante y no quieren que vayan los ciudadanos", ha sentenciado.

Maroto acusa a Almeida de utilizar el Ayuntamiento "como cortijo"

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha criticado este miércoles la convocatoria y ha acusado a Almeida de utilizar el Consistorio como si fuera su "cortijo".

Maroto ha felicitado a los ciudadanos de Ceuta por el día de su ciudad autónoma y ha calificado de "crítico" y "complejo" el momento que atraviesa la ciudad tras la entrada de inmigrantes registrada el pasado julio. La portavoz socialista ha reclamado "responsabilidad y no confrontación entre las administraciones". "Lo que requiere es responsabilidad y no confrontación entre las administraciones", ha afirmado.

La dirigente socialista ha acusado al PP de utilizar las instituciones para confrontar con el Gobierno de España y ha sostenido que la concentración de Cibeles no busca ofrecer soluciones a la población ceutí, sino "traer la crispación a Madrid".

Maroto también ha acusado al alcalde de haber difundido un "bulo" sobre la situación jurídica de la convocatoria con el objetivo de "confundir y traer ruido". Por este motivo, ha anunciado que el Grupo Socialista no participará en el acto, al considerar que se trata de una concentración "convocada por el PP".

El informe que acredita la mentira de Sánchez

Durante la entrevista, Almeida también ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "mentir" al desvincular a Marruecos de la entrada masiva de inmigrantes registrada en Ceuta.

El alcalde ha sostenido que resulta "imposible que decenas de miles de personas hayan atravesado territorio marroquí" y hayan cruzado la frontera sin "algún tipo de complicidad" por parte de Marruecos. Asimismo, ha aclarado que "hay un informe de la Policía que demuestra que el Gobierno ha mentido sobre Ceuta".

En este sentido, ha aprovechado para elogiar la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que, según ha indicado, "saben hacer su trabajo cuando les dejan".

Almeida ha lamentado además que el presidente del Gobierno no haya dedicado "una sola palabra de aliento" a los ceutíes en su última entrevista y le ha reprochado su "mínima empatía" hacia quienes están viviendo la crisis.

Preguntado por una posible visita de Felipe VI a Ceuta, Almeida ha afirmado que el viaje se producirá si existe voluntad por parte del Ejecutivo. "Si el Gobierno quiere que el Rey vaya a Ceuta, el Rey irá a Ceuta. Tan sencillo como eso", ha subrayado.