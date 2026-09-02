Así es la visita teatralizada que permite descubrir de noche uno de los grandes palacios de Madrid

Apenas hay que alejarse de la estación de Atocha para encontrarse con uno de los edificios más reconocibles de esta zona de Madrid. Sus grandes columnas, las cariátides de la fachada y las esculturas que coronan el inmueble forman parte de la imagen de la ciudad, aunque su interior sigue siendo desconocido para muchos. Es el Palacio de Fomento, actual sede principal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que puede visitarse mediante recorridos guiados y teatralizados.

El edificio fue proyectado por el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco y terminó de construirse en 1897. En 1989 fue declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento, una protección que incluye tanto el inmueble principal como sus pabellones anexos y la verja perimetral.

'La Gloria y los Pegasos' en lo alto

El Palacio de Fomento se construyó entre 1893 y 1897 sobre un terreno que formaba parte del entonces Jardín Botánico. El proyecto pretendía ampliar las instalaciones del Ministerio de Fomento, que tenía su sede en el antiguo convento de la Trinidad.

Velázquez Bosco diseñó un edificio de planta rectangular organizado en torno a dos patios interiores de iguales proporciones, cubiertos mediante una estructura de hierro y cristal.

La fachada principal concentra buena parte de sus elementos más reconocibles. En ella destacan las ocho columnas corintias pareadas y las grandes cariátides que representan a la Industria y el Comercio.

La decoración incorpora además trabajos de Daniel Zuloaga, autor de los azulejos y esmaltes de la fachada, así como esculturas de José Alcoverro y un escudo de España realizado por Ricardo Bellver.

Aunque el inmueble fue construido para el Ministerio de Fomento, desde 1931 alberga el Ministerio de Agricultura, con las diferentes denominaciones que ha tenido este departamento.

'La Gloria y los Pegasos' en lo alto

Otro de los elementos que definen la imagen exterior del Palacio se encuentra en la parte superior. Es el conjunto escultórico La Gloria y los Pegasos, realizado por Agustín Querol.

La obra original, ejecutada en mármol, se colocó en 1905. El deterioro provocado por el paso del tiempo y los daños sufridos durante la Guerra Civil hicieron que algunos fragmentos se desprendieran. En 1976 las esculturas fueron sustituidas por réplicas de bronce.

La composición está presidida por una figura femenina alada que representa a la Gloria, acompañada por otras dos figuras femeninas asociadas a las Artes y las Ciencias. A ambos lados aparecen los Pegasos, los caballos alados que completan el conjunto.

El interior también conserva distintos espacios de interés artístico y arquitectónico. Entre ellos se encuentran una escalera de mármol, una galería de retratos y otras estancias decoradas que forman parte del recorrido de las visitas.

Visitas guiadas desde 2 euros

El Palacio de Fomento abrió sus puertas al público para este tipo de recorridos en 2014. Actualmente existen dos modalidades.

Las visitas guiadas se realizan los sábados no festivos y domingos a las 12:00 horas. Algunos sábados también se programa un pase a las 13:00 horas.

La entrada individual cuesta 2 euros, mientras que la tarifa reducida es de 1 euro. Pueden beneficiarse de ella, entre otros colectivos, los menores de 18 años, mayores de 65, desempleados, personal docente, personas con discapacidad y determinados profesionales.

Los menores de 14 años tienen entrada gratuita y deben estar acompañados por un adulto. También es gratuita para el personal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El aforo máximo es de 30 personas.

Un recorrido teatralizado por la noche

La segunda opción son las visitas teatralizadas, que se celebran los viernes y sábados no festivos a las 20:00 horas.

En este caso, la entrada general cuesta 8 euros y la reducida, 4 euros. Se mantienen las mismas condiciones de gratuidad para los menores de 14 años acompañados por un adulto y para el personal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Las entradas se ponen a la venta el primer día laborable del mes anterior a partir de las 10:00 horas. Las visitas de septiembre constituyen una excepción y salen a la venta el primer día laborable de julio.

La disponibilidad de las sesiones puede cambiar en función de las reservas, por lo que es necesario consultar la web oficial de las visitas para comprobar las fechas y horarios disponibles antes de comprar las entradas.