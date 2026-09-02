Cuatro detenidos en Tetuán tras una discusión en un autobús que venía desde Benidorm

La Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid han detenido a cuatro personas en Tetuán como presuntas responsables de delitos de tenencia ilícita de armas y amenazas. La intervención se produjo tras una discusión ocurrida en un autobús que cubría el trayecto entre Benidorm y Madrid.

Los hechos se remontan al pasado 30 de agosto. Durante el viaje, dos pasajeros se enzarzaron en una fuerte disputa en la que llegaron a proferirse amenazas. En un momento determinado, uno de ellos esgrimió un machete de grandes dimensiones y, posteriormente, huyó del lugar junto a otras tres personas.

Poco después, los agentes iniciaron una búsqueda que culminó con la identificación en el distrito de un grupo de personas que coincidía con las características facilitadas por los pasajeros que alertaron de lo ocurrido.

Durante el registro de los sospechosos, se encontraron entre sus pertenencias un machete con una hoja de 45 centímetros y dos cuchillos, uno de ellos con una hoja de 19 centímetros y otro de 12 centímetros. Los cuatro arrestados han pasado a disposición de la autoridad judicial.