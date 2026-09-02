De las trincheras al Bernabéu: la exposición que retrata el Madrid de la posguerra

Barricadas, solares, casas-vagón, edificios en construcción y grandes proyectos arquitectónicos. Entre unas imágenes y otras hay 45 años de diferencia, pero todas forman parte de la historia de una misma ciudad. La exposición Madrid en construcción, 1940-1985 reúne en el complejo cultural El Águila fotografías que permiten observar cómo cambió Madrid durante buena parte del siglo XX.

La muestra, instalada en la Sala Cristóbal Portillo, propone un recorrido que comienza en la posguerra y llega hasta 1985 a través de imágenes procedentes de distintos archivos e instituciones. El visitante se encuentra así con dos caras de aquel Madrid: el de la reconstrucción y el crecimiento urbano y el de las formas de vivienda y ocupación del territorio que quedaron al margen de esa modernización.

Las huellas de la guerra

El recorrido arranca en 1940, cuando Madrid conservaba todavía las consecuencias de la Guerra Civil. Las fotografías muestran barricadas, trincheras y edificios afectados por los bombardeos, además de montañas de escombros que habían quedado integradas en el paisaje urbano.

Entre los inmuebles afectados aparecen edificios públicos, monumentos y otros lugares emblemáticos de la capital. Estas imágenes sirven como punto de partida para seguir después el proceso de reconstrucción y la aparición de nuevos espacios urbanos.

La exposición también muestra cómo la transformación de Madrid no se produjo únicamente en el centro. El crecimiento fue acompañado por una nueva organización de la ciudad y por la expansión hacia zonas periféricas.

El Madrid de los contrastes

Una de las particularidades del recorrido es que coloca unas junto a otras realidades urbanas muy diferentes.

Por un lado aparecen grandes proyectos que marcaron la arquitectura madrileña de aquellas décadas, como el estadio Santiago Bernabéu, el Pabellón de los Hexágonos y el edificio Torres Blancas.

Por otro, las fotografías documentan formas de vida y vivienda como las casas cueva del barrio de La Bomba, las casas-vagón de Legazpi o el asentamiento autoconstruido de Jaime el Conquistador.

El resultado permite comprobar qué aspecto tenían algunos lugares antes de que fueran ocupados por nuevas construcciones y cómo el paisaje de la capital fue incorporando progresivamente nuevas infraestructuras y edificios.

Los fotógrafos que retrataron aquel Madrid

La exposición reúne fotografías conservadas por instituciones como el Instituto del Patrimonio Cultural de España, el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, el Museo de Historia de Madrid y el Archivo General de la Administración, además de imágenes de la Agencia EFE.

Entre los autores representados están Juan Pando Barrero, Otto Wunderlich y Martín Santos Yubero, fotógrafos que dejaron testimonio de diferentes momentos de la vida y el crecimiento de la capital.

Las imágenes no se limitan a mostrar edificios terminados. También aparecen obras, solares y espacios todavía pendientes de transformación, lo que permite seguir el proceso de construcción de nuevos barrios y de expansión de Madrid hacia su entorno.

Una exposición gratuita hasta el 22 de septiembre

Madrid en construcción, 1940-1985 puede visitarse hasta el 22 de septiembre en la Sala Cristóbal Portillo del complejo cultural El Águila, en la calle Ramírez de Prado, 3.

La entrada es gratuita hasta completar aforo. El horario es de lunes a sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas, mientras que domingos y festivos abre de 10:00 a 14:00.

La programación incluye además visitas guiadas gratuitas para adultos. Se celebran los viernes a las 19:00 horas; los sábados a las 11:00, 18:00 y 19:00 horas; y los domingos a las 10:00, 11:00 y 12:00 horas. Para participar es necesario inscribirse previamente.