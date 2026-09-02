El mercadillo de tesoros de Madrid donde buscar piedras preciosas, fósiles y minerales

Minerales, fósiles, gemas, rocas y conchas ocuparán este domingo el patio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de Madrid. El tradicional Mercadillo de Minerales, Fósiles y Gemas regresa el 6 de septiembre, con entrada gratuita y una propuesta que combina los puestos de los expositores con la posibilidad de conocer el histórico edificio y sus colecciones.

Un mercadillo con piezas para coleccionistas y curiosos

La cita reunirá a una treintena de expositores especializados en minerales, fósiles, gemas y conchas. Los visitantes podrán adquirir ejemplares de distintas procedencias y características, desde piezas destinadas al coleccionismo hasta otras para quienes simplemente quieran acercarse a este mundo.

El mercadillo se celebra en el patio interior de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía, en el número 21 de la calle Ríos Rosas. El acceso al recinto es gratuito y el horario de esta edición será de 10:00 a 14:00 horas.

Los expositores ofrecen piezas para distintos tipos de público y presupuestos, además de asesoramiento relacionado con los ejemplares expuestos. La cita permite también conocer de cerca minerales y fósiles que habitualmente no forman parte de la oferta cultural convencional de la capital.

Una mina dentro de la Escuela de Minas

La visita no se limita a los puestos del mercadillo. En el mismo edificio se encuentra el Museo Histórico Minero Don Felipe de Borbón, situado en la planta superior junto a la biblioteca histórica de la Escuela.

El conjunto ofrece una aproximación al mundo de la minería y la geología a través de sus colecciones. También puede conocerse la mina experimental Marcelo Jorissen, una reproducción de una galería de unos 50 metros y del pozo de una explotación de carbón, con elementos como vías, vagonetas y sistemas de sostenimiento.

El propio edificio constituye otro de los atractivos de la visita. La Escuela de Minas de Madrid fue proyectada por el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco y cuenta con un patio de columnas y una ornamentación escultórica vinculada a la actividad minera.

Actividades para los más pequeños

El mercadillo incorpora además actividades dirigidas a niños, pensadas para que puedan acercarse a la mineralogía de una forma práctica. Entre las propuestas figuran talleres relacionados con el reconocimiento de minerales, en los que los participantes pueden aprender a identificar diferentes ejemplares.

La participación en estas actividades requiere realizar la inscripción in situ, en la mesa de información del mercadillo, el mismo domingo. La organización dispone además de un correo electrónico para resolver dudas sobre los talleres infantiles.

La propuesta convierte la visita en una alternativa para familias que quieran combinar los puestos de minerales y fósiles con el museo, la biblioteca y los espacios relacionados con la historia de la minería.

Una cita gratuita en el centro de Madrid

El Mercadillo de Minerales se celebra habitualmente el primer domingo de cada mes, salvo en agosto, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía. Tras la cita de septiembre, el calendario previsto para 2026 incluye nuevas ediciones en octubre, noviembre y diciembre.

Para acudir este domingo no es necesario pagar entrada al recinto. El acceso se realiza por Ríos Rosas, 21, donde se encuentra la sede histórica de la Escuela de Minas.

La actividad ofrece así en una misma mañana la posibilidad de recorrer los puestos de los expositores, adquirir ejemplares, conocer las colecciones del museo y acercarse a una reproducción de una mina sin abandonar Madrid.