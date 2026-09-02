Luz verde a la construcción de más de una treintena de nuevas viviendas de alquiler asequible en Carabanchel

El Ayuntamiento de Madrid continúa ampliando su parque de vivienda pública. El delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid), Álvaro González, ha colocado la primera piedra de la promoción Carabanchel 28, de 31 pisos y con una inversión íntegramente municipal de más de 10 millones de euros, incluido el valor del suelo. Está previsto que las obras concluyan a mediados de 2028.

El nuevo proyecto se suma a Carabanchel 35, iniciada el pasado mes de julio, que contará con 40 viviendas. Así, son más de 70 las viviendas de alquiler asequible que EMVS Madrid ha comenzado a construir en el distrito de Carabanchel durante los meses de verano.

Carabanchel 28 dispondrá de diez viviendas de dos dormitorios (dos de ellas adaptadas), 19 de tres dormitorios y dos de cuatro dormitorios. Asimismo, contará con 31 plazas de garaje y 31 trasteros vinculados a las viviendas. Los futuros alquileres estarán sujetos a un límite de esfuerzo económico, de forma que los adjudicatarios no tendrán que destinar más del 30% de los ingresos de su unidad familiar al pago de la renta.

Desde el punto de vista arquitectónico, el edificio incorpora criterios de eficiencia energética y sostenibilidad. El diseño prioriza la iluminación natural de los espacios y la ventilación cruzada para reducir el consumo eléctrico. Igualmente, la climatización y la producción de agua caliente se realizarán mediante un sistema centralizado de aerotermia equipado con suelo radiante-refrescante. Por otro lado, las zonas comunes estarán abastecidas por una instalación fotovoltaica.

La promoción se enmarca dentro de la denominada Estrategia del Sur, que busca revitalizar y convertir en un motor de transformación urbana, económica y medioambiental a diversos distritos de la capital. Entre ellos, se encuentran Carabanchel, Latina, Moratalaz, Puente de Vallecas, San Blas-Canillejas, Usera, Vicálvaro, Villa de Vallecas y Villaverde.

El Consistorio, a través de EMVS Madrid, gestiona actualmente un patrimonio de alrededor de 10.000 viviendas públicas y cuenta con más de 5.700 nuevos hogares en distintas fases de desarrollo, de los cuales 2.200 corresponden a las dos fases del Plan Suma Vivienda, actualmente en marcha.